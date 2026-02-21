مهدی میرزاده سرپرست دانشگاه هرمزگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مهدی میرزاده‌ کوهشاهی به‌عنوان سرپرست دانشگاه هرمزگان منصوب شد تا مدیریت دانشگاه مادر استان را بر عهده بگیرد.

میرزاده‌ کوهشاهی متولد سال ۱۳۶۲ و دانش‌آموخته دانشگاه تهران در رشته جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک است و هم‌اکنون به‌عنوان دانشیار دانشگاه هرمزگان فعالیت می‌کند.

وی دارای بیش از ۴۰ مقاله علمی پژوهشی و ده‌ها مقاله ارائه‌شده در همایش‌های داخلی و بین‌المللی بوده و اجرای ۱۹ طرح پژوهشی در سطوح استانی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی را در کارنامه خود دارد. مشارکت در تألیف چهار کتاب تخصصی نیز از دیگر سوابق علمی وی به شمار می‌رود.

سرپرست جدید دانشگاه هرمزگان از چهره‌های علمی و مدیریتی جوان استان محسوب می‌شود که سوابق اجرایی متعددی در حوزه آموزش عالی و سیاست‌گذاری علمی دارد.

عضویت هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی، معاونت پردیس‌های بین‌الملل دانشگاه هرمزگان، مدیریت برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه و ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی هرمزگان از جمله مسئولیت‌های پیشین وی است.

میرزاده کوهشاهی همچنین در حوزه‌های سیاست‌پژوهی و حکمرانی علمی فعال بوده و هم‌اکنون مدیریت اندیشکده حکمرانی هرمزگان وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مشاور سیاسی استاندار هرمزگان را نیز بر عهده دارد.