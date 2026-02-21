مشارکت داوطلبان شوراهای روستا ۲۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به استقبال چشمگیر داوطلبان از انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای استان کرمانشاه، اظهار کرد: در این دوره از انتخابات، ۱۰ هزار و ۸۷۳ نفر برای عضویت در شوراهای اسلامی روستا ثبت‌نام کرده‌اند که این رقم در مقایسه با دوره گذشته با ۹ هزار و ۴۱ داوطلب، افزایش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه این استقبال منجر به تحقق کامل شرایط برگزاری انتخابات در سطح استان شده است، افزود: در این دوره، تمامی روستاهای واجد شرایط استان به حد نصاب لازم رسیده‌اند و به همین دلیل انتخابات شوراهای اسلامی در یک‌هزار و ۸۷۰ روستای استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه با اشاره به تعداد کرسی‌های شوراهای اسلامی روستا، تصریح کرد: داوطلبان این دوره برای تصدی پنج هزار و ۶۴۷ کرسی شورا با یکدیگر رقابت خواهند کرد که این موضوع نشان‌دهنده فضای رقابتی و مشارکت گسترده در انتخابات پیش‌رو است.

افزایش حضور بانوان و تنوع سنی داوطلبان

سلیمانی با اشاره به افزایش مشارکت بانوان در این دوره از انتخابات، گفت: در انتخابات جاری، ۱۰.۶ درصد از مجموع داوطلبان شوراهای اسلامی روستا را بانوان تشکیل می‌دهند که این تعداد نسبت به دوره گذشته، افزایشی معادل یک‌هزار و ۱۵۱ نفر و رشد ۴.۶ درصدی داشته است.

وی درباره رده سنی داوطلبان نیز اظهار کرد: جوان‌ترین داوطلب این دوره ۲۵ سال و مسن‌ترین داوطلب ۹۶ سال سن دارد و بیشترین فراوانی ثبت‌نام‌کنندگان با یک‌هزار و ۸۶۸ نفر مربوط به گروه سنی ۴۰ تا ۴۵ سال است.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه در ادامه به وضعیت تحصیلی داوطلبان اشاره کرد و افزود: از مجموع داوطلبان، ۹ هزار و ۵۰۱ نفر دارای مدرک زیر دیپلم، ۷۸۷ نفر دیپلم، ۱۰۱ نفر فوق‌دیپلم، ۳۴۷ نفر کارشناسی، ۷۶ نفر کارشناسی ارشد، سه نفر دکترا و ۳۱ نفر نیز دارای مدرک حوزوی هستند.

وی همچنین درباره وضعیت شغلی داوطلبان گفت: چهار هزار و ۴۱۳ نفر شغل آزاد، سه هزار و ۳۶۰ نفر کشاورز، یک‌هزار و ۸۴ نفر بیکار، ۵۰۱ نفر خانه‌دار، ۱۵۴ نفر کارمند، ۱۴۷ نفر بازنشسته، ۱۱۱ نفر کارگر، ۸۴ نفر فرهنگی، ۱۵ نفر روحانی، شش نفر وکیل، یک نفر استاد دانشگاه و یک نفر پزشک هستند و سایر داوطلبان نیز در گروه‌های شغلی متنوع دیگری فعالیت دارند.

آخرین وضعیت بررسی صلاحیت‌ها در شوراهای شهر و روستا

سلیمانی با تشریح روند بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی روستا، بیان کرد: مشخصات داوطلبان به مراجع پنج‌گانه ارسال شده و این مراجع تا ۱۱ اسفندماه فرصت دارند پاسخ استعلام‌ها را ارائه دهند؛ پس از آن، هیئت‌های اجرایی از ۱۱ تا ۲۴ اسفندماه به مدت ۱۴ روز بررسی صلاحیت‌ها را انجام می‌دهند.

وی افزود: هیئت‌های نظارت بخش نیز از ۲۵ اسفندماه تا ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به مدت ۲۰ روز بررسی نهایی را انجام خواهند داد و نتایج اولیه تأیید صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی روستا در تاریخ ۱۵ فروردین‌ماه اعلام می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به وضعیت بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر، گفت: بر اساس تقویم انتخابات، نتایج اولیه تأیید صلاحیت‌ها باید تا ۳۰ بهمن‌ماه اعلام می‌شد، اما در سه شهرستان به‌دلیل حجم بالای داوطلبان، اعلام نتایج با تأخیر مواجه شده است.

وی افزود: در سایر شهرستان‌ها، در شهر کرمانشاه از مجموع ۴۹۳ داوطلب، ۴۰۹ نفر، در اسلام‌آبادغرب از ۹۴ نفر، ۸۶ نفر، در کنگاور از ۵۴ نفر، ۵۰ نفر، در گیلان‌غرب از ۴۵ نفر، ۴۵ نفر، در پاوه از ۶۶ نفر، ۶۵ نفر، در هرسین از ۴۵ نفر، ۳۷ نفر، در صحنه از ۴۵ نفر، ۴۴ نفر، در دالاهو از ۵۲ نفر، ۴۳ نفر و در روانسر از ۳۷ نفر، ۳۶ نفر تأیید صلاحیت شده‌اند.