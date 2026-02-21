به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر عطاپور، صبح شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح روند ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی روستاها گفت: در مدت هشت روز ثبت‌نام ، در مجموع ۱۹ هزار و ۵۰۶ نفر در استان کرمان نام‌نویسی کردند که در مقایسه با دوره قبل با ۱۶ هزار و ۸۲۰ داوطلب، رشد ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به ترکیب جنسیتی داوطلبان افزود: ۱۹ درصد ثبت‌نام‌کنندگان را بانوان و ۸۱ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند که نسبت به دوره گذشته شاهد رشد چهار درصدی حضور بانوان هستیم.

وی بیشترین میزان ثبت‌نام را مربوط به گروه سنی ۳۵ تا ۴۵ سال دانست و اظهار کرد: ۶۹ درصد داوطلبان به‌صورت غیرحضوری ثبت‌نام کرده‌اند که با توجه به برگزاری تمام‌الکترونیکی انتخابات سال آینده، موضوعی حائز اهمیت است.

عطاپور، همچنین از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در ۲ هزار و ۹۹۱ روستای استان کرمان خبر داد و گفت: از این تعداد، ۲ هزار و ۸۴۳ شورا سه‌نفره و ۱۴۸ شورا پنج‌نفره خواهند بود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها نیز بیان کرد: هیأت‌های نظارت شهرستان‌ها دو روز مهلت قانونی برای اعلام نظر درباره صلاحیت نامزدهای شوراهای اسلامی شهر دارند و پس از ابلاغ نتایج به فرمانداری‌ها، فرصت اعتراض برای افراد ردصلاحیت‌شده فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: اسامی نهایی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اواخر اسفندماه منتشر می‌شود.

گفتنی است هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یازدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ به‌صورت همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.