رقابت ۹۸۲ داوطلب برای ۲۱۵ کرسی شورای شهر در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، هادی اخلاقی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تفاوت‌های بنیادین فرآیند انتخابات شوراها با انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در انتخابات شوراهای اسلامی شهر، ۴۲ فرآیند از آغاز تا پایان طراحی شده است.

وی با بیان اینکه تاریخ برگزاری انتخابات ۱۱ خرداد خواهد بود، افزود: طبق قانون، تایید صحت برگزاری انتخابات شوراها دو هفته قبل از تشکیل رسمی دوره جدید، یعنی ۱۳ خرداد توسط هیئت‌های اجرایی انجام می‌شود.

مدیرکل سیاسی استانداری بوشهر با اشاره به تفاوت نظارت در این انتخابات خاطرنشان کرد: برخلاف انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس که نظارت بر عهده شورای نگهبان است، در انتخابات شوراهای اسلامی، نظارت بر عهده مجلس شورای اسلامی و هیئت‌های نظارت مربوطه است. همچنین تایید صحت برگزاری انتخابات نیز توسط هیئت‌های اجرایی همان محل صورت می‌گیرد.

۹۸۲ نفر تایید صلاحیت شدند

اخلاقی با اشاره به ترکیب شوراهای اسلامی شهرهای استان گفت: استان بوشهر ۴۱ شهر دارد که از این تعداد ۳۷ شهر دارای شورای پنج‌نفره، سه شهر برازجان، گناوه و کنگان دارای شورای هفت‌نفره و شهر بوشهر مرکز استان دارای شورای ۹ نفره هستند. مجموع کرسی‌های اصلی شوراهای اسلامی شهرهای استان ۲۱۵ نفر است.

وی در تشریح آمار داوطلبان شوراهای شهر افزود: هزار و ۸۲ نفر برای شوراهای اسلامی شهر ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۵۶ نفر در مرحله هیئت‌های اجرایی انصراف دادند، ۹۸۲ نفر تایید صلاحیت شدند، ۲۱ نفر رد صلاحیت شدند و ۲۳ نفر نیز به دلیل نقص مدرک مورد بررسی قرار نگرفتند.

مدیرکل سیاسی استانداری بوشهر ادامه داد: در مرحله بررسی هیئت‌های نظارت شهرستان نیز ۱۳ نفر دیگر انصراف دادند و در مجموع ۶۹ نفر از چرخه رقابت خارج شدند. در نهایت ۹۲۶ نفر توسط هیئت‌های نظارت شهرستان تایید صلاحیت شدند و ۸۷ نفر نیز رد صلاحیت شدند که این افراد می‌توانند ظرف چهار روز به این رأی اعتراض کنند.

جزئیات ثبت‌نام در مناطق روستایی و عشایری

اخلاقی با اشاره به تفاوت فرآیند ثبت‌نام در مناطق روستایی و عشایری گفت: در گذشته به دلیل عدم برگزاری انتخابات الکترونیکی، ثبت‌نام در مبدا کوچ عشایر انجام می‌شد، اما اکنون با الکترونیکی شدن فرآیند، عشایر می‌توانند در مقصد (ییلاق) ثبت‌نام و رای‌دهی کنند. هر تیره عشایری با حداقل ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر جمعیت، معادل یک روستا محسوب شده و مشمول برگزاری انتخابات می‌شود.

وی با بیان اینکه استان بوشهر ۴۴۹ روستا و تیره عشایری دارد، تصریح کرد: پس از پالایش، ۴۳۰ روستا و تیره عشایری واجد شرایط برگزاری انتخابات شناخته شدند. از این تعداد، متاسفانه دو روستای بنه محمد و شاه فیروز از بخش شبانکاره به دلیل عدم ثبت‌نام هیچ داوطلبی، انتخابات در آنها برگزار نخواهد شد.

رشد ۱۱.۵ درصدی مشارکت در روستاها

اخلاقی با بیان اینکه سه هزار و ۲۰۹ نفر برای شوراهای روستایی و عشایری ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: این رقم نسبت به دوره گذشته که دو هزار و ۸۸۳ نفر بودند، حدود ۱۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. از این تعداد ۵۴۷ نفر به صورت حضوری در بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها و دو هزار و ۶۶۲ نفر به صورت الکترونیکی ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به ترکیب کرسی‌های روستایی افزود: از مجموع ۴۲۸ روستای دارای انتخابات، ۳۷۸ روستا دارای شورای سه‌نفره و ۵۰ روستا دارای شورای پنج‌نفره هستند. مجموع کرسی‌های شوراهای روستایی استان هزار و ۳۸۴ نفر است.

مدیرکل سیاسی استانداری بوشهر با تجمیع آمار شوراهای شهر و روستا تصریح کرد: در مجموع هزار و ۵۹۹ نفر به عنوان اعضای اصلی شوراهای اسلامی استان (۲۱۵ نفر شهر و هزار و ۳۸۴ نفر روستا) انتخاب خواهند شد. استان دارای ۴۶۹ حوزه انتخابیه شهری، روستایی و عشایری (۴۱ شهر و ۴۲۸ روستا و تیره عشایری) است.

ترکیب جنسیتی، سنی و تحصیلی داوطلبان

اخلاقی با اشاره به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی داوطلبان روستایی و عشایری اظهار داشت: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، سه هزار و ۶۲ نفر معادل ۱۱ درصد خانم و دو هزار و ۸۴۷ نفر معادل ۸۹ درصد آقا هستند. همچنین ۳۷۸ نفر معادل ۱۲ درصد سابقه ایثارگری دارند و دو هزار و ۸۳۱ نفر معادل ۸۸ درصد فاقد این سابقه هستند.

وی با بیان اینکه سابقه ایثارگری در صورت برابری آرا، اولویت اول محسوب می‌شود، گفت: پس از ایثارگری، مدرک تحصیلی بالاتر و در نهایت قرعه‌کشی اولویت‌های بعدی هستند.

مدیرکل سیاسی استانداری بوشهر در تشریح وضعیت تحصیلی داوطلبان روستایی افزود: یک هزار و ۲۴۷ نفر زیر دیپلم، ۷۹۶ نفر دیپلم، ۲۷۹ نفر فوق دیپلم، ۷۰۴ نفر لیسانس، ۱۶۰ نفر کارشناسی ارشد، ۴ نفر دکترا و ۱۹ نفر نیز حوزوی هستند.

وی در ادامه به توزیع سنی داوطلبان پرداخت و گفت: ۱۸۱ نفر کمتر از ۳۰ سال، ۴۴۸ نفر بین ۳۰ تا ۳۵ سال، ۵۸۴ نفر بین ۳۵ تا ۴۰ سال، ۶۰۴ نفر بین ۴۰ تا ۴۵ سال، ۵۴۱ نفر بین ۴۵ تا ۵۰ سال، ۳۵۶ نفر بین ۵۰ تا ۵۵ سال، ۲۷۳ نفر بین ۵۵ تا ۶۰ سال، ۱۱۳ نفر بین ۶۰ تا ۶۵ سال، ۷۳ نفر بین ۶۵ تا ۷۰ سال، ۲۷ نفر بین ۷۰ تا ۷۵ سال و ۹ نفر بالای ۷۵ سال سن دارند.

اخلاقی در بخش وضعیت شغلی داوطلبان روستایی نیز تصریح کرد: ۸۹ نفر بیکار، ۶ نفر نظامی، یک هزار و ۴۳۱ نفر شغل آزاد، ۳۱۱ نفر بازنشسته، ۱۶۰ نفر فرهنگی، ۵۸۲ نفر کارمند، ۴ نفر پزشک، ۸ نفر وکیل یا قاضی، ۱۹۲ نفر سایر مشاغل، ۱۵ نفر کشاورز، ۱۴۷ نفر کارگر و ۱۵۵ نفر نیز خانه‌دار هستند.

پراکندگی جغرافیایی داوطلبان در سطح استان

مدیرکل سیاسی استانداری بوشهر با ارائه آمار تفکیکی داوطلبان روستایی و عشایری به تفکیک شهرستان‌ها گفت: شهرستان بوشهر ۱۵۷ نفر، دشتی ۴۰۱ نفر، تنگستان ۵۶۳ نفر، عسلویه ۱۵۱ نفر، جم ۲۲۶ نفر، دشتستان ۸۸۸ نفر، کنگان ۳۰۶ نفر و دیلم ۲۰۵ نفر ثبت‌نام کننده داشته‌اند.

اخلاقی در بخش داوطلبان شهری نیز آمار تفکیکی ارائه داد و افزود: کنگان ۱۲۲ نفر، جم ۶۴ نفر، دیّر ۱۰۰ نفر، دشتستان ۲۰۳ نفر، بوشهر ۲۴۰ نفر، دیلم ۴۷ نفر، تنگستان ۵۷ نفر و گناوه ۵۹ نفر ثبت‌نام کننده داشته‌اند.

مذهب داوطلبان و آمار روستاهای فاقد داوطلب

وی با اشاره به وضعیت مذهبی داوطلبان خاطرنشان کرد: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، سه هزار و ۱۷ نفر شیعه و ۱۷۲ نفر اهل سنت هستند.

اخلاقی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره دو روستای فاقد داوطلب گفت: روستای شاه فیروز با ۴۳ خانوار و ۱۷۷ نفر جمعیت (بر اساس آمار خانه بهداشت) و روستای بنی‌محمد با ۱۱ خانوار و ۵۵ نفر جمعیت، هیچ داوطلبی نداشتند. بر اساس سرشماری ۹۵، روستای شاه فیروز ۸۶ خانوار و ۳۱۸ نفر جمعیت داشته که با آمار خانه بهداشت متفاوت است.

اختیار ویژه برای بررسی مجدد صلاحیت‌ها

اخلاقی به یک نکته مهم قانونی یعنی تبصره ماده ۶۴ قانون انتخابات شوراها اشاره کرد و گفت: بر اساس این تبصره، اگر پس از تأیید صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر (نه روستا) و حتی پس از برگزاری انتخابات و قبل از تشکیل اولین جلسه شورا، ادله جدیدی مبنی بر سوابق سوء امنیتی، اقتصادی یا اخلاقی داوطلبان اعلام شود، هیئت نظارت استان موظف است ظرف یک هفته صلاحیت فرد را مجدداً بررسی کند.

وی با بیان اینکه این روند فقط تا پیش از نخستین جلسه شورا امکان‌پذیر است، افزود: پس از تشکیل اولین جلسه شورا، ادله جدید قابل ترتیب اثر نخواهد بود. این تبصره برای جلوگیری از اختلافاتی مانند آنچه در گذشته برای برخی نمایندگان رخ داد، در قانون گنجانده شده است.

مدیرکل سیاسی استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: داوطلبانی که در هیئت نظارت شهرستان رد صلاحیت شده‌اند (۸۷ نفر) می‌توانند ظرف چهار روز اعتراض خود را ثبت کنند. همچنین با توافق هیئت مرکزی اجرایی و هیئت مرکزی نظارت، داوطلبانی که در استان نیز نتوانند تایید صلاحیت بگیرند، می‌توانند یک بار دیگر به هیئت مرکزی نظارت در تهران مراجعه کنند.

وی یادآور شد: بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی روستا تا ۱۵ فروردین ادامه دارد و نتیجه آن ۱۶ فروردین به داوطلبان اعلام خواهد شد. انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر، روستا و عشایری ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ همزمان با سراسر کشور به صورت تمام الکترونیک در استان بوشهر برگزار خواهد شد.