  1. استانها
  2. یزد
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۰۵

استاد حوزه: روش فریب شیطان، ترساندن از فقر هنگام انفاق است

یزد - استاد حوزه و دانشگاه در یزد با بیان اینکه القای ترس از فقر در زمان انفاق، تفکری شیطانی است گفت: عدم حمایت مالی از نیازمندان، جامعه را به سمت فساد و فحشا سوق می‌دهد.

سیدناصر محمدی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تشریح آیه ۲۶۸ سوره بقره پرداخت و با اشاره به آیه شریفه «الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا» اظهار داشت: شیطان هنگام اقدام انسان برای انجام کارهای خیر، به ویژه انفاق واجب و مستحب، سراغ او می‌آید و با ترساندن از فقر، وی را از این عمل بازمی‌دارد.

استاد حوزه با بیان اینکه روش فریب شیطان همان ترساندن از فقر است، تصریح کرد: شیطان به انسان القا می‌کند که اگر امروز انفاق کنی، فردا فقیر می‌شوی و به آن اموال نیاز خواهی داشت؛ در حالی که عدالت و رحمت الهی بسیار فراتر از نیازهای مادی دنیوی ماست و این دنیا حتما نیازمند نمی‌شود فرد اما همه در دنیای آخرت نیازمند هستند.

محمدی با اشاره به پیامدهای بخل و تنگ‌نظری در جامعه افزود: عدم پرداخت حقوق مستمندان، آن‌ها را به فساد و فحشا می‌کشاند و در این صورت، کسانی که حق فقرا را پرداخت نکرده‌اند، در گناه آنان سهیم هستند.

وی در ادامه گفت: از سوی خداوند به انسان انفاق‌کننده دو وعده داده شده است: آمرزش گناهان و افزایش روزی. در مقابل، شیطان نیز دو وعده فقر و سختی و همچنین امر به فحشا را به انسان می‌دهد.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: هر آنچه نزد انسان‌هاست، فانی است و آنچه برای خدا فرستاده می‌شود، باقی خواهد ماند؛ بنابراین نباید با تفکر شیطانی، خود را از برکات انفاق محروم کنیم.

کد خبر 6755741

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها