استاد حوزه: روش فریب شیطان، ترساندن از فقر هنگام انفاق است

سیدناصر محمدی، در گفتوگو با خبرنگار مهر به تشریح آیه ۲۶۸ سوره بقره پرداخت و با اشاره به آیه شریفه «الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا» اظهار داشت: شیطان هنگام اقدام انسان برای انجام کارهای خیر، به ویژه انفاق واجب و مستحب، سراغ او میآید و با ترساندن از فقر، وی را از این عمل بازمیدارد.
استاد حوزه با بیان اینکه روش فریب شیطان همان ترساندن از فقر است، تصریح کرد: شیطان به انسان القا میکند که اگر امروز انفاق کنی، فردا فقیر میشوی و به آن اموال نیاز خواهی داشت؛ در حالی که عدالت و رحمت الهی بسیار فراتر از نیازهای مادی دنیوی ماست و این دنیا حتما نیازمند نمیشود فرد اما همه در دنیای آخرت نیازمند هستند.
محمدی با اشاره به پیامدهای بخل و تنگنظری در جامعه افزود: عدم پرداخت حقوق مستمندان، آنها را به فساد و فحشا میکشاند و در این صورت، کسانی که حق فقرا را پرداخت نکردهاند، در گناه آنان سهیم هستند.
وی در ادامه گفت: از سوی خداوند به انسان انفاقکننده دو وعده داده شده است: آمرزش گناهان و افزایش روزی. در مقابل، شیطان نیز دو وعده فقر و سختی و همچنین امر به فحشا را به انسان میدهد.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: هر آنچه نزد انسانهاست، فانی است و آنچه برای خدا فرستاده میشود، باقی خواهد ماند؛ بنابراین نباید با تفکر شیطانی، خود را از برکات انفاق محروم کنیم.
