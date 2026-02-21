۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۴۷

پیام تسلیت حجت الاسلام محمودی در پی درگذشت مرحوم محمدقمی

تهران-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با صدور پیامی، درگذشت محمد قمی، نماینده ادوار دشت ورامین را به برادرش حجت الاسلام محسن قمی تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، در پیامی درگذشت مرحوم محمد قمی، نماینده پیشین مردم دشت ورامین در مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت.

در این پیام که خطاب به حجت‌الاسلام محسن قمی صادر شده، ضمن ابراز همدردی با خانواده و بستگان آن مرحوم، برای وی رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت شده است.

متن پیام به این شرح است:

«انا لله و انا الیه راجعون

جناب مستطاب حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محسن قمی (دامت افاضاته)

معاون محترم ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و نماینده مجلس خبرگان رهبری

فقدان اخوی گرامی و عزیزتان، مرحوم حاج محمد قمی، نماینده اسبق شهرستان‌های دشت ورامین را به جنابعالی و تمامی منسوبین تسلیت عرض می‌کنم.

از خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و برای حضرتعالی صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

سید محسن محمودی
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران»

