۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

پیام تسلیت استاندار تهران در پی درگذشت مرحوم محمد قمی

تهران- استاندار تهران طی پیامی درگذشت مرحوم محمد قمی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران‌، در پی درگذشت مرحوم محمد قمی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی پیامی صادر کرد، متن کامل این پیام به شرح زیر است؛

« انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت مرحوم مغفور محمد قمی، نماینده شش دوره مجلس شورای اسلامی، از شخصیت‌های متعهد، انقلابی و از یادگاران صادق فرهنگ ایثار و شهادت، موجب تألم و اندوه عمیق شد.

آن فقید سعید، برخاسته از خاندانی مؤمن و شهیدپرور، عمر شریف خویش را در مسیر خدمت خالصانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، دفاع از آرمان‌های والای انقلاب و پیگیری صادقانه مطالبات مردم سپری کرد و با روحیه‌ای مردمی، اخلاق‌مدار و مسئولانه، سالیان متمادی در سنگر قانون‌گذاری منشأ خدمات ارزشمند برای مردم شریف شهرستان‌های ورامین،قرچک، پیشوا و پاکدشت بود.

نام و یاد خانواده قمی، با تاریخ ایثار این سرزمین پیوندی ناگسستنی دارد؛ خانواده‌ای که با تقدیم پنج برادر شهید در راه دفاع از اسلام و انقلاب و نیز شهادت مادر مکرمه‌شان در فاجعه خونین حج، برگ‌های زرینی از ایمان، صبر و فداکاری را در حافظه انقلاب اسلامی به ثبت رسانده‌اند.

بی‌تردید این پیشینه پرافتخار، در شکل‌گیری شخصیت متواضع، استوار و مردم‌دار آن مرحوم نقشی ماندگار داشته است.

کارنامه سال‌ها حضور مسئولانه ایشان در مجلس شورای اسلامی، جلوه‌ای از تعهد، صداقت، ساده‌زیستی و اهتمام جدی به رفع مشکلات مردم و توسعه متوازن منطقه بود و فقدان این خدمتگزار صدیق، ضایعه‌ای برای مردم قدرشناس جنوب شرق استان تهران، جامعه مدیریتی استان و همه دلبستگان انقلاب اسلامی به شمار می‌آید.

اینجانب ضمن ابراز همدردی، درگذشت این چهره خدوم را به بیت معظم قمی، به‌ویژه حجت السلام والمسلمین محسن قمی، برادر ارجمند ایشان و نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری و معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری، خانواده مکرم و معزز، بستگان، دوستداران و عموم مردم شریف تسلیت و تعزیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه الهی و همنشینی با شهدا و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

محمدصادق معتمدیان
استاندار تهران»

