۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۱۷

سه پروژه عمرانی دانشگاه آزاد بندرعباس کلنگ‌زنی شد

بندرعباس- آیین کلنگ‌زنی همزمان سه پروژه عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس شامل مجتمع پردیس دانشگاهی، سالن ورزشی و مدرسه دخترانه سما با حضور استاندار هرمزگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین کلنگ‌زنی همزمان سه پروژه عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس با حضور محمد آشوری استاندار هرمزگان، برگزار شد.

مجتمع پردیس دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس، سالن ورزشی این واحد دانشگاهی و پروژه مدرسه دخترانه سما سه پروژه لی بود که توسط استاندار هرمزگان عملیات اجرایی آن آغاز شد.

مجتمع پردیس دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۱۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال با هدف تمرکز و ساماندهی فضاهای آموزشی احداث می‌شود.

همچنین سالن ورزشی این واحد دانشگاهی در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع و با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی برای دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی ساخته خواهد شد.

پروژه مدرسه دخترانه سما نیز با زیربنای یک‌هزار و ۵۰۰ متر مربع و سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیارد ریال در راستای توسعه مراکز آموزشی غیردولتی و ارتقای کیفیت آموزش‌های پایه به اجرا درمی‌آید.

