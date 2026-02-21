۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۱۸

سازمان حج و زیارت:

زمینه تشرف زوج‌های جوان به سفر زیارتی عمره فراهم شد

سازمان حج و زیارت اعلام کرد: زوج‌های جوانی که تاریخ عقد رسمی آن‌ها در سال ۱۴۰۴ به ثبت رسیده است، می‌توانند از ظرفیت اختصاص‌یافته برای اعزام به عمره مفرده بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت اعلام کرد: این امکان با هدف تسهیل حضور زوج‌های جوان در سفر معنوی عمره و در چارچوب ظرفیت‌های موجود اعزام‌های پیشِ‌رو پیش‌بینی شده است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با مراجعه به دفاتر حج و زیارت در استان محل سکونت خود ، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت‌نام، اقدام کنند و زندگی مشترک خود را در سرزمین وحی و جوار حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه شروع کنند.

بر اساس اعلام صورت‌گرفته، اولویت اعزام با زوج‌هایی خواهد بود که فرآیند نام‌نویسی خود را زودتر تکمیل کنند و در سامانه‌های مربوطه ثبت شود. جزئیات مربوط به زمان‌بندی کاروان‌ها، هزینه‌های سفر و نحوه پرداخت نیز از طریق سامانه حج من اطلاع‌رسانی شده است .

سازمان حج و زیارت همچنین تأکید کرده است که این فرصت محدود بوده و ثبت‌نام صرفاً در چارچوب ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده انجام می‌شود؛ از این رو توصیه می‌شود متقاضیان واجد شرایط در اسرع وقت نسبت به پیگیری مراحل ثبت نام خود اقدام کنند.

کد خبر 6755839

