به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت اعلام کرد: این امکان با هدف تسهیل حضور زوج‌های جوان در سفر معنوی عمره و در چارچوب ظرفیت‌های موجود اعزام‌های پیشِ‌رو پیش‌بینی شده است. متقاضیان واجد شرایط می توانند با مراجعه به دفاتر حج و زیارت در استان محل سکونت خود ، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت‌نام، اقدام کنند و زندگی مشترک خود را در سرزمین وحی و جوار حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه شروع کنند.

بر اساس اعلام صورت‌گرفته، اولویت اعزام با زوج‌هایی خواهد بود که فرآیند نام‌نویسی خود را زودتر تکمیل کنند و در سامانه‌های مربوطه ثبت شود. جزئیات مربوط به زمان‌بندی کاروان‌ها، هزینه‌های سفر و نحوه پرداخت نیز از طریق سامانه حج من اطلاع‌رسانی شده است .

سازمان حج و زیارت همچنین تأکید کرده است که این فرصت محدود بوده و ثبت‌نام صرفاً در چارچوب ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده انجام می‌شود؛ از این رو توصیه می‌شود متقاضیان واجد شرایط در اسرع وقت نسبت به پیگیری مراحل ثبت نام خود اقدام کنند.