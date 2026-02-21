تقدیر ملی از مدیر روابط عمومی فرمانداری سمنان؛ نقش مؤثر در جهاد تبیین

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی دولت با صدور تقدیرنامه ای از نقش‌آفرینی مؤثر محمد محمودی مدیر حوزه فرماندار و روابط عمومی فرمانداری شهرستان سمنان در عرصه اطلاع‌رسانی، تبیین عملکرد دولت و تقویت ارتباط صادقانه با مردم قدردانی کرد. این تقدیر در مراسمی با حضور محمد جواد کولیوند، استاندار سمنان، صورت گرفت.

در متن این تقدیرنامه آمده است:

«در دولت وفاق، همدلی شما طلایه‌داران ارتباط صادقانه با مردم، با تعهدی کم‌نظیر و نگاهی مسئولانه، روایت‌گر تلاش‌های شبانه‌روزی خادمان ملت همراه بوده است. در شرایطی که کشور نیازمند امید، شفافیت و انسجام ملی است، نقش بی‌بدیل شما در تبیین دستاوردها، پاسخ‌گویی مؤثر و تقویت سرمایه اجتماعی، ستودنی و ماندگار است.

ضمن ارج نهادن به جایگاه والای روابط عمومی، مراتب سپاس و قدردانی خود را از تلاش‌های ارزشمندتان اعلام نموده و از درگاه خداوند رحمان، توفیق روزافزون، عزت و سلامتی شما را در مسیر خدمت صادقانه به مردم شریف ایران مسئلت می‌نمایم.

این تقدیرنامه به امضای محمد گلزاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی دولت، صادر شده است.