به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان سمنان در استانداری با اشاره به جایگاه مهم روابط عمومیها در شرایط امروز بیان کرد: روابط عمومیها وظیفهای فراتر از اطلاعرسانی روزمره بر عهده دارند و باید با روایت صحیح خدمات، اقدامات و واقعیتهای جامعه، نقش مؤثری در ارتقای اعتماد عمومی ایفا کنند.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم و دستگاههای اجرایی استان در مراسم بدرقه و تشییع پیکر شهیدان خدمت و رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: در این رویداد، همه دستگاههای اجرایی، خدماتی، امدادی، امنیتی، فرهنگی و مردمی با همدلی و انسجام در میدان حضور داشتند و این حماسه بزرگ باید بهدرستی مستندسازی و برای نسلهای آینده ثبت و روایت شود.
استاندار سمنان با بیان اینکه امروز دشمن با استفاده از فضای مجازی به دنبال تحریف واقعیتها و تأثیرگذاری بر افکار عمومی است، افزود: دشمن با بهرهگیری از تیمهای رسانهای و عملیات روانی، روایتهای نادرست را منتشر میکند؛ بنابراین روابط عمومیها باید با تولید محتوای دقیق، سریع و مستند، اجازه ندهند اخبار نادرست جای واقعیت را بگیرد و مرجع اطلاعرسانی صحیح برای مردم باشند.
کولیوند با تأکید بر ضرورت خروج روابط عمومیها از فعالیتهای صرفاً اداری و روزمره، تصریح کرد: لازم است روابط عمومیها با استفاده از ظرفیت مراکز پژوهشی، دانشگاهها و متخصصان رسانه، نگاه حرفهایتری به اطلاعرسانی داشته باشند و در حوزه جهاد تبیین، روایت دستاوردهای نظام، خدمات دولت و پاسخگویی به شبهات، نقش فعالتری ایفا کنند.
وی همچنین بر ضرورت همافزایی روابط عمومیهای استان تأکید کرد و گفت: اگر روابط عمومیها بهصورت یک شبکه منسجم عمل کنند، میتوانند در برابر جریان تحریف و جنگ رسانهای دشمن اثرگذاری بیشتری داشته باشند و ظرفیتهای استان را بهدرستی به جامعه معرفی کنند.
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