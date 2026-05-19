به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری بعد از ظهر سه شنبه در همایش تقدیر از روابط عمومی‌های استان سمنان در سالن جلسات اتاق بازرگانی روابط عمومی‌ها را پیشگامان عرصه اطلاع رسانی و تبیین دانست.

وی با بیان اینکه نقش روابط عمومی‌ها در ارتقای سرمایه اجتماعی نظام اسلامی بی بدیل است، افزود: ماحصل کار روابط عمومی‌ها امیدآفرینی و تبیین خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی برای آحاد جامعه است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان ایجاد ارتباط موثر بین مردم و مسئولان را دیگر رسالت بزرگ روابط عمومی ها دانست و گفت: نقش روابط عمومی ها در رضایتمندی مردم از مجموعه خدمات نظام بی بدیل است.

آقابراری روز روابط عمومی را فرصت خوبی برای قدردانی از کیانی دانست که در خط اول اطلاع رسانی و امیدآفرینی تلاشی جهادی دارند و افزود: روابط عمومی‌ها نقش محوری در تبیین دستاوردهای نظام دارند.

وی امیدبخشی و اقناع افکار عمومی را دیگر کارکرد روابط عمومی ها دانست و تاکید کرد: روابط عمومی بازوی رسانه ای و فکری و اجتماعی دستگاه ها و عامل موفقیت مدیربت قوی و مردمی است که این مهم بخصوص در شرایط پیچیده امروز اهمیتی دوچندان دارد.

در این مراسم از فعالان روابط عمومی.های دستگاه‌های اجرایی استان سمنان قدردانی شد.