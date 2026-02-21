۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۱۹

زلنسکی: جلسات آتی در ژنو با مسکو و واشنگتن نباید خالی از محتوا باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز شنبه اعلام کرد: جلسات آتی در ژنو با مسکو و واشنگتن نباید خالی از محتوا باشد. من به مذاکره‌ کننده ارشدمان (عمروف) دستور داده‌ ام تا با دوستانمان در ترکیه و خاورمیانه (غرب آسیا) برای کمک به ما در روند دیپلماتیک همکاری کند.

رئیس جمهور اوکراین در ادامه ادعا کرد: در طول مذاکرات ژنو، آمریکا به وضوح دید که این روس‌ ها هستند که مانع مذاکرات می‌ شوند؛ پس نشست بعدی نباید اتلاف وقت باشد. از نزدیک هماهنگ خواهیم بود تا اطمینان حاصل شود که اروپا در تمام فرآیندها مشارکت دارد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها