زمان انتخابات ریاست فدراسیون تکواندو مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، جلسه هیات رئیسه فدراسیون تکواندو عصر امروز شنبه دوم اسفندماه با حضور حجت حسین پور مشاور ارشد سرپرست و محمد جمشیدی دبیر فدراسیون، شهاب رستمی، مجتبی نظری، طلعت مرادی، اصغر رحیمی، غلامحسن ذوالقدری، مهدی رفعت، علی کشاورز و حسین حسین زاده به ریاست مهدی نوایی تشکیل شد.

در این جلسه برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو در دستور کار قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مختلف در همین زمینه در نهایت تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۵ برای برگزاری مجمع در محل آکادمی ملی المپیک به تصویب رسید.

موضوعات مختلف باعث شد که جلسه دیگری طی روزهای آینده برگزار شود.

