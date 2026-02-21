۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۴۰

اردن: از خاک ما علیه ایران استفاده نخواهد شد

تلویزیون دولتی اردن به نقل از یک مقام این کشور اعلام کرد که خاک اردن برای انجام هیچ‌ اقدامی علیه ایران مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، تلویزیون پادشاهی اردن اعلام کرده است که یک مقام این کشور در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک تایمز آمریکا تصریح کرد: از خاک ازدن برای حمله به ایران استفاده نخواهد شد.

وی که به نامش اشاره نشده، افزود: اردن امیدوار است مذاکرات جاری میان آمریکا و ایران به یک توافق سیاسی منجر شود که منطقه را از جنگ دور نگه دارد.

بر اساس این گزارش، تلویزیون اردن همچنین به نقل از مقام‌های دیگری که نامی از آنها برده نشده است، اعلام کرد که این افراد به نیویورک تایمز گفته‌اند که حضور نظامی آمریکا در اردن در چارچوب توافق‌های دفاعی میان آمریکا و اردن انجام می‌شود.

    • یک ایرانی IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      چنانچه به غیرازاین موضع عمل شودامارات گورستان آمریکاییها واماراتیها خواهدشد؛ آنچه یک ایرانی ویا مسئول ایرانی میگویدبلوف ودروغ نیست؛ بلکه ما میتوانیم چون قدرت داریم@!!
    • IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      دروغ میگوید عرضه نه گفتن به ترامپ و نتانیاهو را ندارد اجازه میدهد وحتی شرکت هم میکند
    • IR ۰۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      اردن خودش درجنگ علیه ایران اولین کسی هستش که باید هدف قرار بگیره چون تمام سامانه های رهگیر وضد هوایی ناتو.فرانسه آمریکا واسرائیل درآنجا مستقر هستش

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها