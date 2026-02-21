اردن: از خاک ما علیه ایران استفاده نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، تلویزیون پادشاهی اردن اعلام کرده است که یک مقام این کشور در گفتوگو با روزنامه نیویورک تایمز آمریکا تصریح کرد: از خاک ازدن برای حمله به ایران استفاده نخواهد شد.
وی که به نامش اشاره نشده، افزود: اردن امیدوار است مذاکرات جاری میان آمریکا و ایران به یک توافق سیاسی منجر شود که منطقه را از جنگ دور نگه دارد.
بر اساس این گزارش، تلویزیون اردن همچنین به نقل از مقامهای دیگری که نامی از آنها برده نشده است، اعلام کرد که این افراد به نیویورک تایمز گفتهاند که حضور نظامی آمریکا در اردن در چارچوب توافقهای دفاعی میان آمریکا و اردن انجام میشود.
