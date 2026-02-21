واکنش تند عربستان به موضع جنجالی سفیر آمریکا در اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت خارجه عربستان امروز شنبه به اظهارات جنجالی سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی مبنی بر حق رژیم صهیونیستی برای سیطره بر کرانه باختری و غرب آسیا واکنش نشان داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه عربستان در این خصوص آمده است: ریاض اظهارات سفیر آمریکا در اسرائیل (اراضی اشغالی فلسطین) که در آن بی‌ پروا اظهار داشته که کنترل اسرائیل بر کل خاورمیانه قابل قبول خواهد بود را محکوم می‌کند.

وزارت خارجه عربستان در این خصوص ادامه داد: اظهارات سفیر آمریکا در اسرائیل (اراضی اشغالی فلسطین) ، روابط بین کشورهای منطقه و آمریکا را نادیده می‌ گیرد. موضع افراطی سفیر آمریکا در اسرائیل (اراضی اشغالی فلسطین) ، پیامدهای وخیمی را به همراه دارد و با تشدید خصومت علیه کشورها و مردم منطقه، صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند.

گفتنی است که مایک هاکبی، سفیر آمریکا در تل‌آویو، پیشتر در مصاحبه‌ای با «تاکر کارلسون»، مجری مشهور آمریکایی، سخنان بی‌سابقه‌ای را درباره قلمرو این رژیم جعلی مطرح کرد.

در این مصاحبه، هنگامی که از هاکبی سؤال شد که آیا اسرائیل بر اساس آموزه‌های تورات، حق تسلط بر تمام مناطق میان رود نیل تا فرات را دارد؟، وی در پاسخی کوتاه و جنجالی گفت: اگر آنها همه این مناطق را بگیرند، اتفاق خوبی خواهد بود!