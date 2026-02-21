واکنش امان به اظهارات جنجالی سفیر آمریکا در اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت خارجه اردن به اظهارات جنجالی سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی مبنی بر حق رژیم صهیونیستی برای سیطره بر کرانه باختری و خاورمیانه واکنش نشان داد.

وزارت خارجه اردن این اظهارات را به شدت محکوم و بیان کرد: کرانه باختری و غزه اراضی فلسطینی اشغال شده هستند و پایان اشغالگری و تشکیل کشور مستقل فلسطین تنها راه تحقق صلح عادلانه و فراگیر است.

مایک هاکابی، سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی در اظهاراتی جنجالی مدعی شده بود که رژیم صهیونیستی حق دینی برای کنترل بخش بزرگی از اراضی خاورمیانه دارد.

هاکابی در گفتگویی در تل‌آویو با تاکر کارلسون، روزنامه‌نگار آمریکایی، درباره مفهوم «اسرائیل بزرگ» و اشاره به آیات سفر پیدایش باب ۱۵ که از محدوده «از نیل تا فرات» سخن می‌گوید، مورد پرسش قرار گرفت.

کارلسون از او پرسید: آیا با این دیدگاه موافق است که اسرائیل حقی بر سرزمین‌هایی شامل اردن، سوریه، لبنان و بخش‌هایی از عربستان سعودی و عراق دارد یا خیر.

هاکابی در این مصاحبه گفت: خوب می‌شد اگر آن‌ها (اسرائیل) همه چیز را در اختیار می‌گرفتند.