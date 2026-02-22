هدف آمریکا تصاحب خاورمیانه و تشکیل اسرائیل بزرگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدای افغان(آوا)، فضل الهادی وزین یک استاد دانشگاه و رئیس حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان با هشدار درباره سیاست توسعه‌طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه تأکید کرد که تهدیدات کنونی علیه ایران، یک توطئه محدود نیست بلکه طرحی برای تسلط بر تمام خاورمیانه و تشکیل اسرائیل بزرگ است.

این استاد دانشگاه و رئیس حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان،در یک گفتگوی ویژه با خبرنگار آوا، درباره سیاست توسعه‌طلبانه آمریکا و اسرائیل در منطقه هشدار داد و اعلام کرد که هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی تنها ایران نیست، بلکه تمام کشورهای منطقه در معرض خطر تهاجم احتمالی قرار دارند.

وی با اشاره به لابی‌های قدرتمند صهیونیستی در آمریکا تصریح کرد: لابی‌های صهیونیستی در آمریکا تلاش می‌کنند که پای آمریکا را به جنگ با ایران بکشانند. هدف اصلی از این جنگ، تغییر نظام و به‌معنای کنترل ایران است. آنها می‌خواهند در این جغرافیای بزرگ و ممتد، یک حکومت دست‌نشانده و مزدور تأسیس کرده، کنترل آن را به دست اسرائیل بسپارند و رژیم صهیونیستی را در تمام منطقه حاکم سازند.

تهدیدها را باید منطقه‌ای دید؛ از ایران تا اسلام‌قلعه

این تحلیلگر مسائل منطقه با اشاره به اوج‌گیری تنش‌ها میان ایران و آمریکا و تشدید احتمال یک رویارویی نظامی تمام‌عیار - بویژه پس از استقرار ناوهای هواپیمابر و تجهیزات نظامی گسترده آمریکا در منطقه - خاطرنشان کرد: اسرائیل تلاش می‌کند با بهانه‌های مختلف نظیر پرونده هسته‌ای ایران یا هر بهانه دیگر، پای آمریکا را به این جنگ بکشاند.

وزین با تأکید بر اینکه ایران خواهان جنگ نیست و تلاش می‌کند مشکلات را از راه دیپلماتیک حل کند، افزود: زورگویی و قلدری آمریکا و اسرائیل همچنان ادامه دارد و آنها برخلاف تمام قوانین و اخلاق بین‌المللی همواره با زبان تهدید و ارعاب علیه ایران سخن می‌گویند.

وی تاکید کرد که هدف آمریکا و اسرائیل فراتر از ایران، تسلط بر کل خاورمیانه است و به اظهارات اخیر سفیر آمریکا در اسرائیل اشاره کرد که بر اساس کتاب مقدس «تورات» مدعی شده بود اسرائیل حق دارد تمام خاورمیانه را تحت سلطه خود داشته باشد.

او گفت: این تهدیدها را نباید ساده گرفت و از دید وسیع‌تر و منطقه‌شمول باید به آن نگاه کرد.



اسرائیل و آمریکا؛ دو روی یک سکه با سیطره اطلاعاتی



وی با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل نه تنها از نگاه سیاسی، بلکه از نظر وجودی نیز پیوندی عمیق و گسترده دارند و دو روی یک سکه هستند، اظهار داشت: اسرائیل به عنوان ژاندارم آمریکا اهداف مشترک را در منطقه پیش می‌برد. از طرف دیگر، صهیونیست‌ها در آمریکا و حتی کل جهان امروز سیطره اطلاعاتی دارند. افشای پرونده «جفری اپستین» توسط صهیونیست‌ها نشان داد که صهیونیسم در پیمانه بسیار وسیعی در جهان کنترل دارد و می‌تواند پای آمریکا را به هر جنگی بکشاند و فاجعه جهانی به‌وجود بیاورد.

تهدید آمریکا و اسرائیل علیه ایران، منطقه‌شمول است

وزین در ادامه با هشدار مجدد گفت: تهدید آمریکا و اسرائیل امروز تنها علیه ایران نیست، بلکه خطری برای تمام کشورهای منطقه است. اگر جنگی با ایران آغاز شود، امنیت تمام کشورهای منطقه به‌هم می‌خورد. اگر برای جلوگیری از این فاجعه بزرگ از سوی کشورهای اسلامی اقدامی صورت نگیرد، در آینده اسرائیل تا دروازه‌های اسلام‌قلعه (مرز ایران و افغانستان) و ... خواهد رسید.

وی با اشاره به حرص و طمع پایان‌ناپذیر استکبار جهانی خاطرنشان کرد که استراتژی آمریکا و اسرائیل، تسلیم، تجزیه، فروپاشی و تعیین یک حکومت مزدور و وابسته در ایران است تا از این طریق بر تمام منطقه کنترل و نظارت داشته باشند.

وزین خطاب به مردم و حکومت افغانستان گفت: از حضور گسترده اسرائیل در منطقه باید نگران بود. برای مردم افغانستان باید قابل درک باشد که اگر یک وقت اسرائیل در مرز اسلام‌قلعه با افغانستان هم‌مرز شود، آنگاه چه فاجعه‌ای رخ خواهد داد.

گزینه‌های ایران و توان بازدارندگی در برابر تهدیدها

این استاد دانشگاه با اشاره به جنگ روانی گسترده علیه ایران اظهار داشت: آمریکا و اسرائیل می‌خواهند ناامنی را در ایران گسترش دهند؛ اما با تمام این توطئه‌های خطرناک، ایران را نباید دست کم گرفت. یقیناً در برابر جنگ‌های تبلیغاتی و جنگ گرم در آینده نیز ایستادگی خواهد کرد.

از نگاه این استاد دانشگاه، هرچند در جنگ احتمالی پیش رو، روسیه و چین به صورت مستقیم از ایران حمایت نخواهند کرد، اما ایران به تنهایی نیز گزینه‌های زیادی در دست دارد.

وی تأکید کرد: بدون تردید این حمله برای آمریکا بدون آسیب و خطر نخواهد بود، زیرا تمام پایگاه‌ها و ناوهای هواپیمابر آمریکا در منطقه و قلب اسرائیل در تیررس ایران قرار دارد. اگر موجودیت ایران در خطر قرار گیرد، بدون ملاحظه منطقه را به آتش خواهند کشید و آمریکا را در باتلاق کشنده‌ای از جنگ طولانی‌مدت و فرسایشی اسیر خواهند کرد.

وزین با تحلیل راهبرد آمریکا گفت: آمریکا از طریق حمله زمینی به ایران نمی‌خواهد منافع خود را به خطر اندازد، بلکه کافی است حکومتی در این کشور به‌ وجود بیاید که تحت کنترل اسرائیل باشد. این به معنی سیطره کامل آمریکا بر منطقه است. اگر بر فرض محال نقشه سیاسی ایران تغییر کند، بدون شک نقشه تمام منطقه تغییر خواهد کرد و هیچ کشوری از دست‌برد و سیطره آمریکا در امان نخواهد بود.

فراخوان وحدت منطقه‌ای؛ پیمان‌های دفاعی راهکار مقابله

وی با اشاره به شرایط کنونی گفت: اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که اقتضا می‌کند تمام کشورهای منطقه برای جلوگیری از بی‌ثباتی در ایران تلاش کنند و فرصت را از دست ندهند. امروز اگر نوبت ایران است، فردا یقیناً نوبت سایر کشورهای منطقه خواهد رسید و هیچ کشوری از تهاجم اسرائیل و آمریکا در امان نخواهد بود.

وزین ابراز امیدواری کرد که در آینده‌ای نه چندان دور، میان کشورهای اسلامی اتحاد و همبستگی ایجاد شده و پیمان‌های امنیتی امضا شود.

وی با اشاره به پیمان دفاعی پاکستان و عربستان سعودی گفت: انتظار می‌رود این هماهنگی‌ها به تدریج گسترش پیدا کند تا در برابر توسعه‌طلبی‌ها و تجاوز آمریکا و اسرائیل، یک سد بزرگ و شکست‌ناپذیر ایجاد گردد. هرچند حرکت‌های غیرملموسی در زمینه انسجام کشورهای اسلامی به نظر می‌رسد، اما متأسفانه در حد احتمال بوده و بسیار جدی نیست.

وی تأکید کرد: چهار کشور بسیار مهم اسلامی، یعنی ایران، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان می‌توانند در جهت انسجام کشورهای اسلامی نقش‌آفرینی کنند و بنیاد یک هماهنگی را گذاشته و برای حفاظت از منطقه اقدام کنند. البته با توجه به تهدیدهای مشترک، افغانستان نیز باید با کشورهای نامبرده هماهنگ باشد.

احتمال درگیری و وظیفه مردم افغانستان

این آگاه مسائل منطقه‌ای در بخش پایانی سخنان خود بر ایستادن مردم افغانستان در کنار ایران تأکید کرد و گفت: منافع ملی افغانستان ایجاب می‌کند که در هر شرایط در کنار مردم و دولت ایران قرار داشته باشند.

از نگاه وی در صورت وقوع جنگ، مردم ایران قطعاً مقاومت خواهند کرد و باید از این مقاومت حمایت شود.

وزین گفت: نتیجه مقاومت، پیروزی در برابر دشمن است و مردم افغانستان باید در این پیروزی به عنوان یک کشور مسلمان و همسایه سهیم باشند. در صورت وقوع جنگ، افغانستان باید حداقل دو نوع آمادگی داشته باشد: اول، حمایت کامل از ایران، و دوم، آمادگی برای سرازیر شدن احتمالی مهاجران افغان و ایرانی و همچنین مسائل اقتصادی مرتبط با ایران.