حسین سپهری در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشرفت اجرای مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار تهران خبر داد و اعلام کرد: تاکنون حدود ۶۰ درصد این مصوبات عملیاتی شده است.

به گفته او، در جریان سفرهای شهرستانی به ۱۶ شهرستان استان تهران، مجموعاً حدود ۴۲۵ مصوبه در حوزه‌های مختلف به تصویب رسیده که هدف اصلی آن‌ها کاهش عقب‌ماندگی‌های زیرساختی در بخش‌های آموزش، بهداشت و خدمات عمومی بوده است.

سپهری با اشاره به زمان‌بندی اجرای این طرح‌ها افزود: دوره اجرای مصوبات معمولاً سه‌ساله پیش‌بینی شده و حتی تا پایان فعالیت دولت نیز ادامه خواهد داشت.

با این حال، به گفته او، آثار اقدامات انجام‌شده در همین بازه زمانی نیز قابل مشاهده خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران تأکید کرد: بخش مهمی از این مصوبات بر اساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی مناطق هدف‌گذاری شده و حوزه‌هایی مانند ساخت و توسعه مدارس، خانه‌های بهداشت، فضاهای ورزشی و فرهنگی، تقویت خدمات اورژانس و همچنین پروژه‌های مرتبط با بخش کشاورزی را در بر می‌گیرد.

او ابراز امیدواری کرد، با تکمیل اجرای این برنامه‌ها، بخشی از شکاف‌های موجود در زیرساخت‌های خدماتی استان تهران در سال‌های آینده برطرف شود.