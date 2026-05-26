تبدیل وضعیت ۹۲۳۰ ایثارگر در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری،بعد از ظهر سهشنبه،در جمع خبرنگاران از افزایش تبدیل وضعیت استخدام ایثارگران در استان تهران خبر داد.
سپهری با اشاره به اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران، اظهار کرد: در مجموع از ابتدای اجرای این قانون تاکنون، ۹ هزار و ۲۳۰ نفر از ایثارگران در استان تهران تبدیل وضعیت شدهاند.
وی افزود: از این تعداد، یک هزار و ۲۶۰ نفر در سال گذشته موفق به تبدیل وضعیت شدند و در دو ماهه نخست سال جاری نیز ۱۳۶ نفر دیگر این فرآیند را طی کردهاند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران تأکید کرد: این آمار نشاندهنده تداوم اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در دستگاههای اجرایی استان تهران است و فرآیند تبدیل وضعیت برای افرادی که دارای شرایط لازم بر اساس مفاد قانون ایثارگران باشند، کماکان ادامه دارد.
