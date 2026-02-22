۳ اسفند ۱۴۰۴، ۷:۴۶

روزنامه‌نگار آمریکایی: گراهام به جای اسرائیل به فکر مردم آمریکا باشد

یک روزنامه نگار آمریکایی با انتقاد از سیاست های جنگ طلبانه سناتور حامی رژیم صهیونیستی از وی خواست به فکر مردم آمریکا باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، جک هانتر روزنامه نگار آمریکایی از ایالت کارولینای جنوبی خطاب به لیندسی گراهام سناتور این کشور در واکنش به حمایت های گسترده وی از رژیم صهیونیستی گفت: گراهام روز دوشنبه در تل آویو گفت: من دوباره آمدم. هر ۲ هفته یکبار چه لازم باشد و چه نباشد به اینجا می آیم!

وی اضافه کرد: واقعا؟ چرا به چارلستون، کلمبیا یا پالمتوی آمریکا سفر نمی کنی؟

هانتر با انتقاد از سیاست های جنگ طلبانه گراهم گفت: کارولینای جنوبی سهم مشارکت خود را در اعزام نیروهای نظامی جدید به نسبت ساکنانش ۵۰ درصد افزایش داده است. آیا ممکن است نیروهای آمریکایی در منطقه هدف قرار بگیرند؟ قطعا. گراهام آماده فداکاری برای اسرائیل است. وی بیشتر از زندگی آمریکایی ها به اسرائیل و خواسته های نتانیاهو اهمیت می دهد. آیا عجیب نیست یک سناتور آمریکایی هر ۲ هفته یکبار به یک دولت خارجی سفر کند؟ این فقط سؤال من نیست.

گراهام یکی از حامیان برجسته رژیم صهیونیستی در مجلس سنای آمریکا به شمار می رود.

      نمی دانی چون آیپک گراهام را تغذیه میکند

