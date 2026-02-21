بیانیه ۱۴ کشور اسلامی و عربی در محکومیت اظهارات سفیر آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ۱۴ کشور اسلامی و عربی با صدور بیانیه‌ای مشترک، اظهارات «مایک هاکابی» سفیر آمریکا در سرزمین های اشغالی درباره پذیرش اعمال حاکمیت این رژیم بر خاک کشورهای عربی را به‌شدت محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است: اظهارات سفیر آمریکا که در آن به پذیرش سلطه تل آویو بر اراضی متعلق به کشورهای عربی، از جمله کرانه باختری اشاره شده را محکوم می‌کنیم.

در ادامه بیانیه تأکید شده است: این اظهارات خطرناک، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه است.

۱۴ کشور اسلامی و عربی همچنین اعلام کردند: اظهارات سفیر آمریکا با دیدگاهی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مطرح کرده و نیز با طرح جامع پایان دادن به درگیری در غزه تناقض دارد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: بار دیگر تأکید می‌کنیم که هیچ‌گونه حاکمیتی برای اسرائیل بر سرزمین‌های اشغالی فلسطین یا هر یک از اراضی اشغالی کشورهای عربی وجود ندارد و ما قاطعانه مخالف هرگونه تلاش برای الحاق کرانه باختری یا جداسازی آن از نوار غزه هستیم.

عراق: این اظهارات خطرناک است

وزارت امور خارجه عراق نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: اظهارات هاکبی یک اقدام خطرناک است که با اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد در تضاد بوده و تعرضی به حاکمیت کشورها، استقلال و تمامیت ارضی آنها است.

کویت: اظهارات غیرمسئولانه را محکوم می‌کنیم

وزارت امورخارجه کویت هم در واکنش به این اظهارات هاکبی افزود: اظهارات غیرمسئولانه سفیر آمریکا نزد اشغالگران اسرائیلی درباره پذیرش سلطه رژیم صهیونیستی بر خاک کشورهای عربی، از جمله کرانه باختری اشغالی را به‌شدت محکوم است.

این وزارتخانه تأکید کرد: هرگونه تلاش برای الحاق کرانه باختری یا جداسازی آن از نوار غزه را رد می‌کنیم و با تداوم شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین مخالفیم.

واکنش حماس

در همین راستا، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نیز اعلام کرد: اظهارات سفیر آمریکا در سرزمین های اشغالی، میزان جانبداری آشکار آمریکا از پروژه‌های سلطه‌طلبانه و الحاق‌گرایانه رژیم تل آویو را نشان می‌دهد.

حماس افزود: حمایت سفیر آمریکا از گسترش جغرافیایی رژیم صهیونیستی و اشغال خاک کشورهای عربی و اسلامی، تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی کشورهای اسلامی و عربی و اسلامی است.

عربستان: موضع سفیر آمریکا، افراطی است

ساعتی پیش نیز وزارت امور خارجه عربستان به اظهارات جنجالی سفیر آمریکا مبنی بر حق رژیم صهیونیستی برای سیطره بر کرانه باختری و غرب آسیا واکنش نشان داده بود.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه عربستان در این خصوص آمد: ریاض اظهارات سفیر آمریکا در اسرائیل (اراضی اشغالی فلسطین) که در آن بی‌ پروا اظهار داشته که کنترل اسرائیل بر کل خاورمیانه قابل قبول خواهد بود را محکوم می‌کند.

وزارت امور خارجه عربستان در این خصوص ادامه داد: اظهارات سفیر آمریکا، روابط بین کشورهای منطقه و آمریکا را نادیده می‌ گیرد. موضع افراطی سفیر آمریکا، پیامدهای وخیمی را به همراه دارد و با تشدید خصومت علیه کشورها و مردم منطقه، صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند.

گفتنی است که سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی، در مصاحبه‌ای با «تاکر کارلسون»، مجری مشهور آمریکایی، سخنان بی‌سابقه‌ای را درباره قلمرو رژیم جعلی صهیونیستی مطرح کرد.

در این مصاحبه، هنگامی که از هاکبی سؤال شد که «آیا اسرائیل بر اساس آموزه‌های تورات، حق تسلط بر تمام مناطق میان رود نیل تا فرات را دارد؛ منطقه ای که شامل سوریه، لبنان، اردن، بخش هایی از عراق و عربستان می شود»، در پاسخی کوتاه و جنجالی گفت: اگر آنها همه این مناطق را بگیرند، اتفاق خوبی خواهد بود.