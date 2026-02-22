به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین از شهادت یک جوان در حمله رژیم صهیونیستی خبر داد.

براساس این گزارش این جوان در جریان یورش نظامیان صهیونیست به بیت فوریک در شرق نابلس زخمی شده بود که در نتیجه شدت جراحت به شهادت رسید.