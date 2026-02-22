  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۷:۲۷

تظاهرات صهیونیست‌ها علیه نتانیاهو در قلب اراضی اشغالی

صهیونیست ها بار دیگر با برگزاری تظاهرات در قلب اراضی اشغالی مخالفت خود را با سیاست های کابینه نتانیاهو اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، صدها تن از صهیونیست های ساکن اراضی اشغالی شب گذشته با برگزاری تظاهرات در مرکز تل آویو اعتراض خود را به سیاست های کابینه نتانیاهو نشان داده و خواهان پذیرش مسئولیت شکست در برابر عملیات طوفان الاقصی شدند.

این اعتراضات در سایه استقرار گسترده نیروهای پلیس صورت گرفت. صهیونیست های شرکت کننده در این تظاهرات نسبت به سیاسیت های کابینه نتانیاهو علیه کرانه باختری برای اشغال این منطقه نیز هشدار دادند.

آنها خواهان تشکیل کمیته حقیقت یاب در خصوص بررسی شکست کابینه و سرویس های امنیتی رژیم صهیونیستی در برابر عملیات طوفان الاقصی شدند.

این اعتراضات در چارچوب از سرگیری تظاهرات های هفتگی علیه کابینه نتانیاهو برگزار شد.

کد خبر 6756012

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

