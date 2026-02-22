به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، صدها تن از صهیونیست های ساکن اراضی اشغالی شب گذشته با برگزاری تظاهرات در مرکز تل آویو اعتراض خود را به سیاست های کابینه نتانیاهو نشان داده و خواهان پذیرش مسئولیت شکست در برابر عملیات طوفان الاقصی شدند.

این اعتراضات در سایه استقرار گسترده نیروهای پلیس صورت گرفت. صهیونیست های شرکت کننده در این تظاهرات نسبت به سیاسیت های کابینه نتانیاهو علیه کرانه باختری برای اشغال این منطقه نیز هشدار دادند.

آنها خواهان تشکیل کمیته حقیقت یاب در خصوص بررسی شکست کابینه و سرویس های امنیتی رژیم صهیونیستی در برابر عملیات طوفان الاقصی شدند.

این اعتراضات در چارچوب از سرگیری تظاهرات های هفتگی علیه کابینه نتانیاهو برگزار شد.