سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین–کرج–تهران در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین در محدوده وردآورد سنگین گزارش شده است.
وی افزود: در آزادراه ساوه–تهران نیز در محدوده نسیمشهر با ترافیک سنگین مواجه هستیم. همچنین در محور شهریار–تهران در برخی مقاطع و در بزرگراه ورامین–تهران محدوده قلعهنو، حجم ترافیک سنگین است و تردد با کندی انجام میشود.
جانشین پلیس راه راهور فراجا در ادامه با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور گفت: در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت، تردد روان برقرار است.
سرهنگ محبی تأکید کرد: در حال حاضر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و شرایط جوی پایدار گزارش شده است.
وی در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با صبر و حوصله رانندگی کرده و پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند.
نظر شما