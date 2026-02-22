سعید غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اجرای طرح ملی «زندگی با آیهها» اظهار کرد: این طرح فراتر از یک برنامه مقطعی است زیرا با تکیه بر تلاوت تدبری، مخاطب را از قرائت صرف به درک معنا، سپس عمل بر اساس آیات قرآن سوق میدهد.
وی گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای «زندگی با آیهها»، پیوند دادن آیات قرآن با مسائل عینی جامعه است به نحوی که مخاطب احساس میکند قرآن برای امروز او سخن دارد نه صرفاً برای گذشته.
این عضو هیأت علمی دانشگاه بیان کرد: رویکرد جهاد تبیین در این طرح سبب شده آیات متناسب با نیازهای فکری، فرهنگی نسل امروز انتخاب شود، موضوعی که میتواند در اصلاح نگرشها، تقویت باورهای دینی، افزایش سرمایه اجتماعی نقش مؤثری ایفا کند.
غلامی عنوان کرد: زندگی با آیهها به جای ارائه مباحث پیچیده بر آیات کوتاه، پیاممحور تمرکز دارد، امری که فهم، حفظ، انتقال مفاهیم قرآنی را برای عموم مردم تسهیل میکند.
وی گفت: مردمیسازی فعالیتهای قرآنی از دیگر دستاوردهای این طرح است زیرا اقشار مختلف جامعه از دانشآموز تا استاد دانشگاه میتوانند با زبان مشترک قرآن در این حرکت مشارکت داشته باشند.
عضو هیأت علمی دانشگاه افزود: برگزاری مسابقات قرآنی مرتبط با این طرح، انگیزه مضاعفی برای حضور فعال مردم ایجاد کرده، همچنین موجب میشود آموزههای قرآنی از سطح ذهن به میدان عمل وارد شود.
غلامی تأکید کرد: استمرار چنین طرحهایی میتواند زمینهساز شکلگیری سبک زندگی قرآنی در جامعه باشد، سبکی که اخلاق، مسئولیتپذیری، امید اجتماعی را تقویت میکند.
