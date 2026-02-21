خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بار دیگر عطر دل‌انگیز قرآن و زمزمه سحرهای روشن در شهر محلات پیچیده، ماهی که از دیرباز در سنت اسلامی ما جایگاهی بی‌بدیل داشته و دل‌ها را به سوی آسمان می‌کشاند.

این ماه، تنها موسم روزه‌داری نیست، بلکه فرصتی ناب برای بازگشت به خویشتن، بازخوانی ارزش‌های اصیل و تجدید عهد با کلام وحی است و اکنون جامعه با همه فراز و نشیب‌هایش، بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش و معنویتی است که از چشمه زلال قرآن جاری می‌شود و رمضان بهترین بستر برای احیای این پیوند عمیق و ریشه‌دار است.

در این میان، نسل نوجوان و جوان که در معرض سیل گسترده پیام‌ها و محتواهای گوناگون قرار دارد، بیش از دیگران تشنه هدایت و الگوهای روشن قرآنی است.

پرداختن به معارف الهی با زبانی نو و روشی اثرگذار، ضرورتی انکارناپذیر برای تربیت نسلی آگاه، امیدوار و مسئولیت‌پذیر به شمار می‌آید و در این راستا، نهضت ملی زندگی با آیه‌ها کار بزرگ و موفقی بوده که توانسته با محوریت آیات الهی، گامی مؤثر در جهت انس بیشتر مردم به‌ویژه جوانان با قرآن کریم بردارد و فرهنگ عمل به آیات را در متن زندگی روزمره جاری سازد.

سفیران آیه‌ها تداوم بخش طرح زندگی با آیه ها می‌شوند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رمضان، ماه نزول قرآن و فرصت طلایی برای بازگشت به معارف الهی و بازسازی معنوی فرد و جامعه است که بهترین بستر برای ترویج آموزه‌های قرآنی، تقویت ایمان و انس بیشتر مردم با کلام وحی به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام محمد احمدی افزود: برای ماه مبارک رمضان سال جاری و در راستای اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها»، ۱۴ عنوان محتوای مکتوب برای اقشار مختلف جامعه تهیه شده است که در کنار سایر برنامه‌های فرهنگی و مذهبی اجرا می‌شود، این طرح با هدف تعمیق ارتباط مردم با قرآن کریم و کاربردی کردن مفاهیم آیات الهی در زندگی روزمره طراحی شده است.

وی با بیان اینکه طرح «زندگی با آیه‌ها» یک نهضت ملی است، تصریح کرد: از مهم‌ترین مزیت‌های این طرح، جریان سازی آن در سراسر کشور و بهره‌مندی از محتوایی غنی، منسجم و به‌روز است و اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که منبرها و برنامه‌های مذهبی با زبان روز، بیان شیوا و محتوای متناسب با نیازهای نسل جدید ارائه شود تا بتواند پاسخگوی پرسش‌ها و دغدغه‌های آنان باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات با اشاره به اهمیت جذاب‌سازی منبرها بیان کرد: در شرایطی که با هجمه‌های گسترده فرهنگی و رسانه‌ای مواجه هستیم، لازم است منبرهای ماه مبارک رمضان از حالت کلیشه‌ای خارج شده و با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین آموزشی، روایت‌های مستند، داستان‌های الهام‌بخش و بیان کاربردی آیات قرآن، مخاطب را درگیر و همراه کند که بی‌تردید اگر محتوا متناسب با اقتضائات زمان ارائه شود، اثرگذاری آن چندین برابر خواهد بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات ادامه داد: جذب اقشار مختلف مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، به برنامه‌های فرهنگی و مذهبی یک ضرورت انکارناپذیر است زیرا نوجوان امروز در معرض انواع پیام‌ها و الگوهای فرهنگی قرار دارد.

حجت الاسلام احمدی افزود:اگر ما نتوانیم معارف اصیل دینی را به‌صورت صحیح، هنرمندانه و قابل فهم در اختیار او قرار دهیم، میدان را به جریان‌های معارض فرهنگی واگذار کرده‌ایم، از این رو تولید محتوای تخصصی ویژه کودکان و نوجوانان در این طرح با دقت و حساسیت ویژه انجام شده است.

وی با اشاره به منابع مکتوب طرح «زندگی با آیه‌ها» در ماه مبارک رمضان گفت: از جمله کتاب‌های منتشر شده می‌توان به «پله‌های آسمان» اشاره کرد که شامل ۱۰ طرح درس و ۱۰ پیک جذاب ویژه کودکان است و در بخش نوجوانان نیز کتاب «طلاش کن» شامل ۱۵ طرح درس، کتاب «ایستاده تا اوج» مشتمل بر ۳۰ جلسه منبر نوجوان و کتاب «شهادت آیه‌ها ۲» شامل ۳۰ داستان کوتاه از زندگی قرآنی ۳۰ شهید، از جمله شهدای جنگ دوازده‌روزه، تدوین و منتشر شده است.

حجت الاسلام احمدی افزود: همچنین کتاب «شهادت آیه‌ها۳» ویژه دختران، شامل ۱۰ ماجرای الهام‌بخش از دخترانی است که قرآن را محور زندگی خود قرار داده‌اند و مجموعه کتاب‌های «آیه‌ها در کارگاه عشق»، «عطر بندگی در هوای زندگی» ویژه بانوان و کتاب «ملت سربلند» ویژه عموم مردم نیز در قالب این طرح به چاپ رسیده است.

وی تصریح کرد: این آثار در ماه مبارک رمضان در اختیار مبلغان، فعالان فرهنگی و عموم مردم قرار می‌گیرد تا با بهره‌گیری از ظرفیت این ماه نورانی، گامی مؤثر در جهت تقویت هویت دینی، تحکیم بنیان‌های اعتقادی و مصون‌سازی جامعه در برابر تهاجم فرهنگی برداشته شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات با اشاره به تداوم اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» گفت: این نهضت ملی وارد گام دوم شده است و در سال جاری رویکرد اصلی آن تربیت و معرفی «سفیران آیه‌ها» خواهد بود، به این معنا که مردم خود به میدان آمده و با ایجاد گفتمان قرآنی در خانواده‌ها، محافل و فضای اجتماعی، مفاهیم و آموزه‌های قرآن کریم را در زندگی روزمره جاری و ساری کنند.

وی ادامه داد: برای سفیران آیه‌ها اپلیکیشن «زندگی با آیه‌ها»،همچنین سامانه «سفیران آیه‌ها» طراحی و راه‌اندازی شده است تا علاقه‌مندان بتوانند ضمن دریافت محتوای آموزشی و تبلیغی، برنامه‌ها و فعالیت‌های خود در مسجد، مدرسه، منزل و محله را ثبت و منعکس کنند.

حجت الاسلام احمدی گفت: اپلیکیشن «زندگی با آیه‌ها» نیز از طریق برنامه بازار قابل دانلود است همچنین مردمی که تمایل دارند به جمع سفیران آیه‌ها بپیوندند، می‌توانند از طریق سایت سفیران آیه ها و لینک https://safiranayeha.ir/ نام خود را به عنوان سفیر آیه‌ها ثبت کرده و در مسیر ترویج گفتمان قرآنی نقش‌آفرینی کنند.

ماه رمضان فرصتی برای پیوند دادن دل‌های جوانان با قرآن و مسجد است

استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماه مبارک رمضان فرصتی بی‌بدیل برای بازگشت به قرآن و تقویت بنیان‌های معنوی جامعه است و باید از این ظرفیت عظیم برای تعمیق باورهای دینی به‌ویژه در میان نسل نوجوان و جوان بهره گرفت.

حجت الاسلام سید احمد غفاری با بیان اینکه رمضان ماه نزول قرآن و موسم انس با کلام وحی است، افزود: اگر برنامه‌ریزی صحیح و هدفمند صورت گیرد، این ماه می‌تواند نقطه عطفی در تربیت دینی نسل جدید باشد.

کارشناس مذهبی و استاد حوزه و دانشگاه افزود: یکی از ضرورت‌های امروز، جذب حداکثری نوجوانان و جوانان به مجالس قرآنی، مساجد و مراسمات مذهبی است، مسجد همواره در تاریخ اسلام محور تربیت، آگاهی‌بخشی و شکل‌گیری هویت دینی بوده و لازم است با برنامه‌های متنوع، خلاقانه و متناسب با روحیات نسل جدید، دوباره به کانون گرم حضور جوانان تبدیل شود.

حجت الاسلام غفاری با تأکید بر اینکه نسل نوجوان و جوان تشنه معنویت اصیل است، تصریح کرد: باید فضای مجالس قرآنی به گونه‌ای طراحی شود که علاوه بر حفظ اصالت و وقار سنت‌های دینی، پاسخگوی پرسش‌ها و دغدغه‌های فکری آنان نیز باشد و برگزاری نشست‌های تبیینی، محافل انس با قرآن، جلسات پرسش و پاسخ و بهره‌گیری از ظرفیت هنر و رسانه می‌تواند زمینه حضور پرشورتر این قشر را فراهم کند.

وی ادامه داد: ارائه مفاهیم قرآنی باید متناسب با سن و نیاز مخاطب باشد به عنوان مثال برای کودکان از قالب‌های داستانی، تصویری و هنری استفاده شود و برای نوجوانان و جوانان نیز برنامه‌هایی متناسب با سلیقه و فضای ذهنی آنان طراحی گردد تا ارتباطی عمیق و پایدار با قرآن برقرار کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اجرای نهضت ملی زندگی با آیه‌ها اظهار داشت: این حرکت فرهنگی تاکنون عملکرد مطلوبی داشته و توانسته است با محوریت آیات قرآن، گامی مؤثر در جهت ترویج سبک زندگی قرآنی در جامعه بردارد و استمرار و تقویت چنین طرح‌هایی می‌تواند زمینه نهادینه شدن مفاهیم قرآنی در خانواده‌ها و به‌ویژه در میان نسل جوان را فراهم سازد.

حجت الاسلام غفاری تصریح کرد: اگر از فرصت ماه رمضان برای پیوند دادن دل‌های جوانان با قرآن و مسجد به‌درستی استفاده کنیم، آثار آن در طول سال و حتی در سال‌های آینده نمایان خواهد شد و جامعه‌ای برخوردار از هویت دینی مستحکم‌تر شکل خواهد گرفت.

استقبال شاعران و نویسندگان از کتاب «آغوش آیه‌ها» در محفل ادبی محلات

فعال فرهنگی و سفیر آیه‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح «سفیر آیه‌ها» که در ادامه نهضت ملی زندگی با آیه‌ها اجرا می‌شود، اقدامی بسیار مثبت و اثرگذار در حوزه ترویج فرهنگ قرآنی است و توانسته علاقه‌مندان زیادی را به میدان فعالیت‌های فرهنگی و دینی جذب کند.

فاطمه جعفری با اشاره به استقبال بالای مخاطبان این طرح افزود: طرح سفیر آیه‌ها، زمینه‌ای فراهم کرده تا افراد عادی جامعه نیز احساس کنند می‌توانند سهمی در گسترش معارف قرآن داشته باشند و تنها مخاطب برنامه‌ها نباشند، بلکه خود به عنوان کنشگر فرهنگی ایفای نقش کنند.

این فعال فرهنگی و سفیر آیه‌ها ادامه داد: همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، چند جلد کتاب از جمله «آغوش آیه‌ها» و «شهادت آیه‌ها» را به نوجوانان و فعالان فرهنگی معرفی کردم و زمانی که طرح زندگی با آیه‌ها را برای آنان توضیح می‌دادم و اهداف آن را تشریح می‌کردم، بسیاری از مخاطبان به شدت جذب محتوا و رویکرد آن می‌شدند و برای مشارکت اعلام آمادگی می‌کردند.

وی با بیان اینکه کتاب «آغوش آیه‌ها» شامل متون ادبی با محوریت مفاهیم قرآنی است، گفت: این اثر را در یکی از محافل ادبی شهرستان محلات به شاعران، نویسندگان و فعالان فرهنگی معرفی کردم و بخش‌هایی از کتاب در جمع آنان خوانده شد که با استقبال قابل توجهی همراه بود و به طور حتم پیوند میان ادبیات و مفاهیم قرآنی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای جذب اهالی فرهنگ و هنر به عرصه فعالیت‌های دینی باز کند.

جعفری تصریح کرد: زمانی که افراد متوجه می‌شوند با ثبت‌نام در این طرح و فعالیت به عنوان سفیر آیه‌ها، خودشان نیز می‌توانند به عنوان یک فعال قرآنی نقش‌آفرینی کنند، انگیزه و اشتیاق آنان چند برابر می‌شود. این حس مسئولیت‌پذیری و مشارکت، یکی از نقاط قوت اصلی این حرکت فرهنگی است.

وی افزود: حضور در این برنامه و مشاهده فعالیت دیگر سفیران قرآنی، برای من نیز بسیار انگیزه‌بخش بوده است و زمانی که تلاش‌ها و خلاقیت‌های دیگران را می‌بینم، ایده‌های تازه‌ای برای ادامه مسیر به ذهنم می‌رسد و تلاش می‌کنم دامنه فعالیت‌ها را گسترش دهم.

این فعال فرهنگی بیان کرد: معرفی کتاب‌های طرح زندگی با آیه‌ها، برگزاری محافل قرآنی، خواندن قصه‌های قرآنی برای کودکان و ایجاد حلقه‌های گفت‌وگو درباره مفاهیم آیات، از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار دارم و معتقدم اگر این فعالیت‌ها با استمرار و همدلی ادامه یابد، می‌تواند تأثیر عمیقی در تقویت انس نسل نوجوان و جوان با قرآن کریم داشته باشد.