افزایش ۱۰ درصدی صادرات چای؛ رشد قیمت جهانی و تقویت جایگاه چای ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: امسال صادرات چای کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۲ درصد رشد داشته و نزدیک به ۱۲ هزار تن چای به بازارهای خارجی صادر شدهاست.
صادق حسنی در برنامه روی خط اقتصاد با اشاره به کاهش مصرف داخلی چای عنوان کرد: در شرایط اقتصادی کنونی ایران، بازار کالاهای اساسی شاهد نوسانات متعددی است که بر قیمتهای مختلف از جمله چای تأثیر گذاشته، مصرف مردم کنترلشدهتر شدهاست.
وی افزود: صادرات چای به ۳۳ کشور همچون گذشته ادامه دارد و این صادرات شامل چایهای باکیفیت که مقصدش کشورهای اروپایی و چایهای کمطرفدار در ایران به دلیل نوع ذائقه مصرفکننده خارجی است.
مدیر اجرایی سندیکای چای درباره آخرین وضعیت صادرات چای بیان کرد: سال گذشته میانگین قیمت صادرات چای یک دلار و یک سنت بود و امسال این رقم به یک دلار و بیست سنت رسیدهاست. و ارزان بودن قیمت چای ایران سبب پرطرفداری آن است.
حسنی درخصوص نرخ واردات چای عنوان کرد: امسال ۴۴.۹ هزارتن چای با ارزش ۲۵۹.۹ دلار از ۸ کشور وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۵ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: ارزش چای وارداتی حدود ۶ دلار است و ایران بازار خوبی برای مصرف چای جهان است و در مقابل مزیتی برای دیگر کشورها ایجاد میشود که چای ایرانی را بخرند.
مدیر اجرایی سندیکای چای با اشاره به استقبال ایرانیان از چای ایرانی گفت: پیشتر یکی از عمده ترین نگرانیهای چایکاران و صاحبان کارخانههای عمل آوری چای خشک، نبود تقاضای کافی برای خرید چای تولید داخلی بود که به تدریج با آگاه سازی های عمومی از کیفیت این محصول مصرف چای دایرانی افزایش یافتهاست.
حسنی با اشاره به آخرین وضعیت واردات قهوه گفت: قیمت قهوه نسبت به سال گذشته افزایش یافته و این میزان از ۴ دلار و ۷۵ سنت به ۵ دلار و ۸۷ سنت رسیدهاست که شاهد کاهش واردات قهوه هستیم و افزایش قیمت جهانی و مشکلات تامین ارز از مهمترین دلایل این کاهش بوده است.
