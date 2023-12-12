سال گذشته ۱۱۱ هزار تن چای وارد شد / نیاز بازار ۸۵ هزار تن

به گزارش خبرنگار مهر، چای یکی از نوشیدنی‌های روزانه ایرانیان به شمار می‌رود که به لحاظ غذایی جز کالاهای اساسی نبوده اما به دلیل مصرف بالای آن در کشور یکی از اقلام مهم در بازار صنایع غذایی محسوب می‌شود.

آماری که گم شده است

محمدصادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای چای کارخانجات شمال درباره وضعیت تولید و بازار چای به مهر گفت: با توجه به میزان واردات سال گذشته و آمار تولید چای در کشور کمبودی در بازار وجود ندارد.

وی افزود: آمار مصرف سالانه چای در کشور بر اساس مطالعات و تحقیقات نهادهای بخش دولتی و خصوصی بین ۸۰ تا ۸۵ هزار تن است و در ۸ ماه گذشته بیش از ۲۸ هزار تن چای وارد کشور شد.

وی درباره تولید با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی تولید گفت: امسال با توجه به بارش مناسب ۳۴ هزار و ۵۳۵ تن چای در کشور تولید شد. در راستای تنظیم بازار این گونه است که میزان تولید داخل از آمار صادرات کم شده و نیاز به واردات مشخص می‌شود. بر اساس آمار سال گذشته حدود ۲۶ هزار و ۱۰۰ تن چای در کشور تولید شد که آمار صادرات چای کشور از این عدد بالاتر بود؛ علاوه بر اینکه بر اساس آمار گمرک حدود ۱۱۱ هزار تن نیز وارد شد.

وی اضافه کرد: این در حالی است که برآورد و استخراج آمارها در سال‌های منتهی به ۱۴۰۰ حجم واردات بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است.

۶ دلار وارد و یک دلار صادر می‌کنیم؟

یکی از راه‌های درآمدی کشوری مانند امارات این است که کالاهای لوکس وارد و مجدد آن را با ارزش افزوده بالاتر صادر می‌کند. به این ترتیب بخشی از درآمد این کشور از بستر صادرات مجدد به دست می‌آید. آیا ایران هم در واردات چای بیش از نیاز داخل همین روند را در پیش گرفته است؟

مدیر اجرای سندیکای چای کارخانجات شمال در پاسخ به این پرسش عنوان کرد: بر اساس آمار گمرک هر کیلو چای بین نرخ یک دلار تا یک دلار و ۲۰ سنت صادر می‌شود اما واردات بالای ۶ دلار است.

قیمت چای داخلی

حسنی در اشاره به قیمت چای تولید داخل عنوان کرد: نرخ تجاری چای ایرانی بین ۲۵ تا ۶۰ هزار تومان است اما نرخ چای بهار هر کیلو بالای ۱۲۰ هزار تومان نرخ گذاری می‌شود.