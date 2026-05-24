به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، پایش و بررسی روند اجرای برنامههای اصلاح نظام اداری در سازمان چای کشور با حضور رئیس سازمان چای کشور و راهبران سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
در این نشست، روند اجرای برنامههای تحول اداری، چالشهای ساختاری و راهکارهای ارتقای بهرهوری در سازمان چای کشور مورد بررسی قرار گرفت.
راهبران برنامه اصلاح نظام اداری در حوزه تحول اداری، نوآوری و ارتقای فرهنگ سازمانی، با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل با ذینفعان، اعلام کردند اصلاح نظام اداری در سازمانهای تخصصی باید متناسب با ظرفیتهای اقلیمی و آمایش سرزمینی انجام شود.
در این نشست تأکید شد؛ با توجه به نقش منطقه شهرستان لاهیجان در تولید بخش عمده چای کشور، سازمان چای ایران باید با رویکرد تنظیمگری فعال، از تغییر کاربری اراضی چایکاری جلوگیری کرده و زمینه صیانت از زیستبوم کشاورزی منطقه را فراهم کند.
حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای ایران نیز در این جلسه با اشاره به سابقه تغییرات ساختاری و مدیریتی در این سازمان، ثبات مدیریتی را یکی از الزامات توسعه پایدار صنعت چای دانست و بر ضرورت مشارکت کشاورزان، کارخانهداران، بخش خصوصی و مراکز علمی در فرآین تصمیمسازی تأکید کرد.
وی افزود: تصمیمگیریهای مؤثر در صنعت چای باید مبتنی بر همافزایی میان همه بازیگران این حوزه باشد تا از تکرار آسیبهای گذشته جلوگیری شود.
در بخش دیگری از این نشست، موضوعات مرتبط با سرمایه انسانی، رضایت کارکنان، ساختار سازمانی و نظام پرداخت مورد بررسی قرار گرفت.
راهبران سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر نقش فناوری در ارتقای بهرهوری، اعلام کردند که تحقق تحول اداری بدون بازنگری در ساختارهای سنتی و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی امکانپذیر نیست. بر همین اساس، مقرر شد اقدامات اصلاحی با محوریت نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، بازآرایی ساختار سازمانی و تقویت مشاغل تخصصی، به ویژه در حوزههای فنی و فناوری، پیگیری شود.
در پایان نشست نیز بر ضرورت استمرار اصلاحات اداری، کاهش تصدیگریهای غیرضروری، چابکسازی ساختار سازمانی و بهرهگیری از فناوریهای نوین برای رصد و حفاظت از اراضی چایکاری تأکید شد.
حاضران در این نشست، تقویت نقش سازمان چای کشور به عنوان نهاد تنظیمگر از الزامات پایداری صنعت چای کشور عنوان کردند.
