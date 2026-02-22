غرفه ویژه حجاج در هشتمین نمایشگاه هدی قرار دارد

حمیدرضا امیدی دبیر هشتمین نمایشگاه هدی ویژه ماه رمضان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه کار خود را از ۲۹ بهمن به وسعت ۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع در شبستان شرقی مصلی آغاز کرده است و تا ۱۵ اسفند ادامه دارد. زمان بازدید از نمایشگاه از ساعت ۱۵ تا ۲۳ است.

وی ادامه داد: در این دوره ۲۱۲ غرفه فعال هستند که ۲۸۰ برند معتبر را در خود جای داده‌اند. امسال برندها خودشان بر اساس امتیازاتی که دریافت می‌کنند، مکان غرفه خود را از میان سه سالن شمالی، میانی و جنوبی انتخاب می‌کنند. این امتیازدهی بر مبنای معیارهایی مانند داشتن جواز کسب، بیمه، شعب فعال، حضور مؤثر در فضای مجازی و سابقه تولیدکنندگی انجام می‌شود.

دبیر هشتمین نمایشگاه هدی گفت: امسال توجه ویژه‌ای به حمایت از اقتصاد خانواده و بانوان سرپرست خانوار شده و با اختصاص غرفه‌های اشتراکی، فضایی برای عرضه محصولات آن‌ها فراهم آمده است. منظور از غرفه‌های اشتراکی این بوده که آنها با یک «رگال» در نمایشگاه شرکت می‌کنند.

وی به تأثیر مثبت برگزاری این نمایشگاه در شرایط اقتصادی کنونی اشاره کرد و گفت: بسیاری از تولیدکنندگان با مشکلاتی مواجه شده‌اند و این رویداد می‌تواند به ایجاد نقدینگی و رونق کار آن‌ها کمک کند و دسترسی مردم به محصولات باکیفیت را تسهیل کنند.

امیدی با اشاره به برنامه‌های جانبی نمایشگاه گفت: بخش «خودت را با حجاب ببین» با عکاسی رایگان برای دختران حجاب اولی، اهدای هدایا به روزه‌اولی‌ها، طرح «ثنا» برای تعویض چادر رنگی و مشکی با چادر نو با قیمت مناسب، دوخت رایگان چادر سنتی و همچنین غرفه ویژه حجاج برای خرید لوازم مورد نیاز. علاوه بر این، مهدکودکی برای نگهداری کودکان خانواده‌ها در نظر گرفته شده است.

وی درباره نظارت بر قیمت‌ها تأکید کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید از جمله مواد اولیه و دستمزد، انتظار کاهش چشمگیر قیمت‌ها منطقی نیست. اما اتحادیه خیاطان با حضور مستمر بازرسان خود در سطح نمایشگاه، قیمت‌ها را کنترل و لباس‌ها را پلمپ می‌کند و هیچ غرفه‌ای حق فروش بالاتر از قیمت درج‌شده را ندارد. همچنین شاهد تخفیف ویژه‌ای در نمایشگاه هستیم.