به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در نشست تخصصی پایش طرح‌های حمایتی مسکن بر تسریع در روند تکمیل پروژه‌های مسکن حمایتی و پرهیز از ورود به پروژه‌های دارای مشکل زیرساختی تأکید کرد و با اشاره به ضرورت صیانت از منابع مردم، گفت: پول مردم نباید در پروژه‌هایی که با مشکلات تأمین زیرساخت، هزینه‌های بالای آماده‌سازی و تأمین خدمات روبه‌رو هستند، هدر برود.

وی با تأکید بر لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌های مسکن حمایتی افزود: باید در مناطقی که فاقد این مشکلات هستند، با اولویت تأمین زیرساخت و خدمات، زمین و مسکن برای مردم تأمین شود. به‌رغم تمام دستاوردها و تلاش‌های صورت‌گرفته، مدیران باید با همت بیشتری نسبت به پیشبرد پروژه‌ها اقدام کنند.

صادق با اشاره به نقش شبکه بانکی در پیشبرد طرح‌های حمایتی بیان کرد: تعامل مستمر بین وزارت راه و شهرسازی و شبکه بانکی برای پرداخت به‌موقع تسهیلات به پروژه‌ها وجود دارد و نباید استان یا پروژه‌ای وجود داشته باشد که دلیل عدم پرداخت تسهیلات بانکی به آن، وجود مشکل در پروژه عنوان شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه روند اجرای طرح‌های مسکن با وجود همه محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی ادامه دارد، گفت: با وجود شرایط خاص اقتصادی، تورم و چالش‌هایی که دولت چهاردهم در یک سال و نیم اخیر با آن مواجه بوده، در حوزه آماده‌سازی زمین، تکمیل واحدها، آغاز پروژه‌های جدید و واگذاری زمین عملکرد قابل‌توجهی ثبت شده است؛ به‌گونه‌ای که گزارش‌ها نشان می‌دهد عملکرد دولت چهاردهم در مدت زمان استقرار این دولت (یک سال و نیم اخیر)، نسبت به عملکرد سایر دولت‌ها در همین بازه زمانی، بهتر و موفق‌تر بوده است.

وی یادآور شد: با این حال به دلیل تعهدات قانونی که دولت چهاردهم در حوزه تأمین و واگذاری زمین و مسکن با آن مواجه است، همچنان با اهداف و اعداد و ارقام تعیین‌شده فاصله داریم و باید کار به‌صورت دوچندان و مضاعف دنبال شود.

عضو کابینه دولت چهاردهم تأکید کرد: در موضوعاتی که به ادارات کل و وزارتخانه مرتبط است، باید سرعت عمل بیشتری داشته باشیم و تعامل با سایر دستگاه‌ها و بانک‌ها نیز به‌طور جدی پیگیری شود.

صادق بر ضرورت اطلاع‌رسانی اقدامات انجام‌شده در استان‌ها به مردم تأکید کرد و گفت: لازم است درباره اقداماتی که در سطح استان‌ها انجام می‌شود، اطلاع‌رسانی شفاف و منظم صورت گیرد تا مردم در جریان روند اجرای طرح‌ها قرار گیرند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت سیاست‌های جمعیتی بر توجه جدی به تأمین مسکن و واگذاری زمین در چارچوب قانون جوانی جمعیت تأکید کرد و گفت: موضوع تأمین مسکن و واگذاری زمین در قالب قانون جوانی جمعیت باید به‌صورت ویژه و با جدیت دنبال شود.

در ادامه این نشست، جزئیات پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونان وی و دیگر حاضران اعلام شد و وضعیت هر استان به‌صورت جزئی بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه اعلام شد که تعهد اولیه شهرهای جدید در حوزه تأمین مسکن استیجاری برای سال جاری، هزار واحد بوده که این رقم اکنون به بیش از هزار و ۴۰۰ واحد افزایش یافته و در حال ثبت در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن (تم) است.