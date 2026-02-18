به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت اعمال «نظارت حداکثری» در تمامی ابعاد صنعت هوانوردی تأکید کرد و گفت: اصلاح ساختار و تقویت جایگاه حاکمیتی سازمان هواپیمایی کشوری، جذب نخبگان، آموزش تخصصی، ارتقای خدمات و افزایش شفافیت از مهمترین موضوعات این سازمان است.
در جنگ ۱۲ روزه مدیریت آسمان کشور متوقف نشد
وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه که فرودگاهها و آسمان کشور بسته شد، مسئولیتها نهتنها کاهش نیافت بلکه سنگینتر شد و اقدامات مؤثری صورت گرفت. در همان روزها، با وجود محدودیتها، جلسات تخصصی برگزار شد و تقسیم کار شبانهروزی و مسئولیتپذیری کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، مدیریت شرایط را ممکن ساخت.
تعارض منافع در صنعت هوایی پذیرفتنی نیست
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اصل شفافیت بیان کرد: در حوزه هوانوردی، سیاست وزارتخانه بر شفافیت، صیانت از منافع ملی و مقابله با هرگونه رفتار غیرحرفهای استوار است.
صلاحیت پروازی باید با دقت کامل بررسی شود
وی با اشاره به لزوم «نظارت حداکثری سازمان هواپیمایی» تصریح کرد: تمامی امور مربوط به صلاحیت پروازی، اعم از صلاحیت هواپیما و گواهینامههای لازم، باید با دقت کامل انجام شود. همچنین خدمات ارائهشده از سوی ایرلاینها باید با قیمت بلیت مطابقت داشته باشد و هرگونه تعارض منافع در این حوزه پذیرفتنی نیست.
سازمان هواپیمایی نباید وارد اجرا شود
عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به همپوشانی برخی وظایف در شرکتهایی نظیر هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاهها و شرکت شهر فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، بر ضرورت اصلاح ساختار حوزه هوانوردی تأکید کرد و یادآور شد: سازمان هواپیمایی کشوری بهعنوان سیاستگذار و ناظر نباید وارد اجرا شود و هدف از اصلاح ساختار، تصمیمگیری مستقیم و شفاف، کاهش تداخل وظایف و افزایش پاسخگویی است. این تغییرات باید بهگونهای طراحی شود که هیچ جایگاهی تضعیف نشود و همافزایی حداکثری ایجاد شود.
صادق ادامه داد: حاکمیت غیرنظامی در حوزه هوانوردی صرفاً بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است و این جایگاه، ماهیتی حاکمیتی و راهبردی دارد که قابل کوچکسازی یا واگذاری نیست.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیگیری موضوع حقوق و مزایای مشاغل تخصصی صنعت هوایی در شورای حقوق و دستمزد، تصریح کرد: تصمیمهای کارکنان حوزه هوانوردی در کسری از ثانیه میتواند پیامدهای جبرانناپذیری در ایمنی تردد هوایی داشته باشد، از این رو توجه به معیشت متخصصان این بخش ضروری است.
جذب نخبگان و احیای دانشکده هوانوردی در دستور کار
وی از تأکید بر جذب نخبگان و طرح این موضوع در جلساتی با معاون اول رئیسجمهور و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری خبر داد و عنوان کرد: احیای دانشکده هوانوردی نیز در راستای تربیت نسل جدید متخصصان انجام شد. موضوع اصلی، ارائه بهترین خدمات هوایی به مردم با ایمنی، دقت و کیفیت مطلوب است و در مقابل، وزارتخانه نیز پیگیری مطالبات بهحق فعالان این صنعت را با جدیت دنبال خواهد کرد.
