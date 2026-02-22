برخورد مرگبار قطار با عابر پیاده در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حادثهای مبنی بر برخورد قطار با عابر پیاده در ساعت ۸:۴۶ صبح روز سوم اسفندماه ۱۴۰۴ به مرکز فوریتهای پزشکی قم اعلام شد.
بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک دستگاه آمبولانس از نزدیکترین پایگاه به محل حادثه واقع در خیابان رسول دادخواه، محدوده بوستان حنانه و مجاور ریل راهآهن اعزام شد.
با حضور کارشناسان اورژانس در صحنه و انجام بررسیهای اولیه مشخص شد یک مرد حدوداً ۳۵ ساله در پی این سانحه دچار آسیبهای شدید شده است.
متأسفانه شدت جراحات وارده به حدی بود که فرد مذکور در محل حادثه جان باخت و اقدامات درمانی برای وی مؤثر واقع نشد.
هویت این فرد در زمان وقوع حادثه نامشخص بوده و موضوع از سوی مراجع ذیربط در دست بررسی قرار دارد.
قم- در پی وقوع حادثهای از نوع برخورد قطار با عابر پیاده در شهر قم، یک نفر جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حادثهای مبنی بر برخورد قطار با عابر پیاده در ساعت ۸:۴۶ صبح روز سوم اسفندماه ۱۴۰۴ به مرکز فوریتهای پزشکی قم اعلام شد.
