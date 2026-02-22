  1. استانها
  2. قم
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

برخورد مرگبار قطار با عابر پیاده در قم

قم- در پی وقوع حادثه‌ای از نوع برخورد قطار با عابر پیاده در شهر قم، یک نفر جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حادثه‌ای مبنی بر برخورد قطار با عابر پیاده در ساعت ۸:۴۶ صبح روز سوم اسفندماه ۱۴۰۴ به مرکز فوریت‌های پزشکی قم اعلام شد.

بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه به محل حادثه واقع در خیابان رسول دادخواه، محدوده بوستان حنانه و مجاور ریل راه‌آهن اعزام شد.

با حضور کارشناسان اورژانس در صحنه و انجام بررسی‌های اولیه مشخص شد یک مرد حدوداً ۳۵ ساله در پی این سانحه دچار آسیب‌های شدید شده است.

متأسفانه شدت جراحات وارده به حدی بود که فرد مذکور در محل حادثه جان باخت و اقدامات درمانی برای وی مؤثر واقع نشد.

هویت این فرد در زمان وقوع حادثه نامشخص بوده و موضوع از سوی مراجع ذی‌ربط در دست بررسی قرار دارد.

کد خبر 6756239

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها