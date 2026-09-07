دستور فوری برای تعویض سوییچ مخابراتی و نصب کافوی نوری در بندر کوهستک

کاظم زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای رفع مشکلات ارتباطی شهر بندر کوهستک، اظهار کرد: در ادامه بازدیدهای میدانی مدیرعامل مخابرات منطقه هرمزگان از مراکز مخابراتی شهرستان سیریک، دستور فوری برای تعویض سوییچ فرسوده مرکز مخابراتی بندر کوهستک و ارتقای تجهیزات این مرکز صادر شده است.
وی افزود: همچنین نصب کانکس و کافوی نوری با هدف افزایش ظرفیت شبکه و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی مشترکان در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس مخابرات شهرستان سیریک ادامه داد: این اقدامات در پی پیگیریهای مستمر، مدیرعامل مخابرات منطقه هرمزگان و با هدف رفع مشکلات مشترکان، افزایش ظرفیت شبکه، بهبود پایداری خطوط و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی انجام میشود.
زارعی با اشاره به آسیب واردشده به زیرساختهای مخابراتی بندر کوهستک، بیان کرد: دکل مخابراتی این شهر در جریان حمله موشکی دشمن آمریکایی بهطور کامل تخریب شد و با توجه به افزایش تقاضای مشترکان، ضرورت بازسازی و تقویت زیرساختهای ارتباطی بیش از گذشته احساس میشود.
وی تصریح کرد: فرسودگی بخشی از تجهیزات و محدودیت ظرفیت سوییچهای موجود، پاسخگوی نیاز روزافزون مشترکان نیست و در برخی ساعات کاهش سرعت اینترنت و اختلال در مکالمات تلفنی را به دنبال داشته است که با اجرای طرح ارتقای تجهیزات، این مشکلات برطرف خواهد شد.
رئیس مخابرات شهرستان سیریک گفت: پس از نصب و راهاندازی سوییچهای جدید و تجهیزات نوری، ظرفیت شبکه افزایش یافته و مشترکان شاهد بهبود محسوس سرعت سرویس اینترنت ADSL، کیفیت مکالمات تلفن ثابت و پایداری خدمات ارتباطی خواهند بود.
زارعی همچنین از صدور دستور برای جمعآوری دکل قدیمی و احداث دکل جدید اپراتور همراه اول در بندر کوهستک خبر داد و افزود: تیمهای فنی و اجرایی موظف شدهاند روند اجرای این پروژهها را با سرعت دنبال کرده و در کوتاهترین زمان ممکن مراحل جمعآوری تجهیزات فرسوده و نصب و راهاندازی تجهیزات جدید را به پایان برسانند.
وی تأکید کرد: ارتقای زیرساختهای ارتباطی بندر کوهستک با توجه به موقعیت جغرافیایی و نیاز مردم و مشترکان این منطقه، از اولویتهای مخابرات شهرستان سیریک است و تلاش میکنیم با اجرای این طرحها، کیفیت و پایداری خدمات ارتباطی در این شهر به سطح مطلوبتری برسد.
گفتنی است بندر کوهستک از توابع شهرستان سیریک در شرق استان هرمزگان واقع شده و زیرساختهای ارتباطی آن مورد حمله آمریکای جنایتکار قرار گرفته است، ارتقای زیرساختهای مخابراتی این شهر میتواند نقش مهمی در بهبود دسترسی ساکنان منطقه به خدمات ارتباطی و اینترنتی ایفا کند.
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