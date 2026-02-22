۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

شناسایی و انهدام کوره ذغال غیرمجاز در شهرستان بندرعباس

بندرعباس- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرعباس از انهدام کوره ذغال غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله وفاکیش اظهار کرد: مامورین یگان حفاظت این اداره در راستای انجام وظیفه ذاتی حفظ وصیانت از اراضی ملی وجنگلی طی گشت حفاظتی در منطقه پاقلاتان بالا از توابع بخش تخت شهرستان بندرعباس موفق به شناسایی یک باب کوره ذغال غیر مجاز گردیده که به استناد تبصره ذیل ماده ۴۹ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور کوره غیر مجاز جهت جلوگیری از فعالیت مجدد منهدم گردید.

وی افزود: گشت حفاظتی جهت تحقق اهداف سازمانی بصورت مستمر ادامه دارد و احاد مردم می توانند هرگونه اخبار در خصوص تخریب و تصرف اراضی ملی، قطع درخت، آتش سوزی در جنگلها و مراتع را از طریق سامانه ۱۵۰۴ جهت بررسی و پیگیری اطلاع رسانی نمایند.

