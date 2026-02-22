به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، محمدرضا جولایی (شنبه، دوم اسفند) در نشست راهبردی مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به جایگاه مهم این مجموعه در تأمین بخش عمده‌ای از گاز کشور بیان کرد: تمام فعالیت‌های عملیاتی، تعمیراتی و پشتیبانی باید مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب اجرا شود. هرگونه وقفه یا تأخیر، زنجیره تولید، فرآورش و ارسال گاز را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی نقش محوری در پایداری شبکه گازرسانی کشور دارند، افزود: هماهنگی میان واحدهای عملیاتی، تعمیرات، بازرسی فنی و پشتیبانی باید بیش‌ازپیش تقویت شود تا از بروز اختلال‌های احتمالی جلوگیری شود.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران، هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف را یکی از الزام‌های عبور موفق از دوره‌های اوج مصرف دانست و تصریح کرد: مدیریت یکپارچه، تبادل تجربه میان پالایشگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مشترک، می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد و خطرهای عملیاتی را به حداقل برساند.

توسعه سرمایه انسانی در کنار اقدام‌های عملیاتی

جولایی تأکید کرد: پایش مستمر شاخص‌های عملکردی، اجرای دقیق برنامه‌های تعمیرات اساسی و آمادگی کامل تجهیزات از مهم‌ترین اقدام‌هایی است که باید با استواری دنبال شود تا تولید پایدار در تمام ماه‌های سال تضمین شود.

وی توسعه سرمایه انسانی را در کنار اقدام‌های فنی و عملیاتی، از اولویت‌های اصلی این مجموعه دانست و گفت: تقویت شایستگی‌ها، ارتقای مهارت‌های تخصصی کارکنان و توجه به آموزش‌های هدفمند، برای حفظ استانداردهای تولید و ایمنی در سطح مطلوب لازم است.

به گفته مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران، سرمایه انسانی توانمند و آموزش‌دیده، مهم‌ترین پشتوانه برای تحقق اهداف تولیدی و عملیاتی در صنعت گاز به‌شمار می‌رود و باید به این موضوع در کنار نوسازی تجهیزات و بهبود فرآیندها، توجه جدی شود.

جولایی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، انسجام سازمانی و تکیه بر توان داخلی، می‌توان پایداری تولید در پالایشگاه‌های پارس جنوبی را تضمین و نقش راهبردی این مجموعه را در امنیت انرژی کشور بیش از پیش تقویت کرد.