نام ۲۱ معبر در ۸ منطقه تهران تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سیصد و نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، نام ۲۱ معبر و یک پل روگذر در تهران به نام شهدای جنگ ۱۲ روزه تغییر یافت.

بر این اساس در منطقه پنج کوچه آزادگان به نام شهیده مهرنوش حاجی سلطانی و خیابان گلبو به نام شهید سید محمدامین روشن روح، در منطقه هشت نام کوچه پنجم واقع در خیابان شهید رفیعا به نام شهید احمد ساعتی، در منطقه ۹ خیابان بهاری به نام شهید ابوالفضل باروتچی، پل روگذر جدیدالاحداث به نام شهید سرلشکر محمود باقری و کوچه کاظم زاده در خیابان آیت الله سعیدی به نام شهید محمدعلی حسین دوست اسکویی، در منطقه ۱۲ کوچه مجاهد حدفاصل خیابان مجاهدین اسلام و کوچه شهید اخوی به نام شهید بهروز آقاصفری نامگذاری شد.

در منطقه ۱۶ کوچه گلها در خیابان شهید ترکاشوند به نام شهید حسین نامنی، کوچه دهم شرقی در مشیریه به نام شهید مجید نصرتی، کوچه بوستان در خیابان طیب به نام شهید سید حسن قاسمی موسوی، خیابان سرشاد به نام شهید غلامرضا پرتقالی و کوچه رهبری به نام شهید امیرهوشنگ خان محمدی تغییر کرد.

همچنین در منطقه ۱۸ نام کوچه طالقانی به نام شهید آرش حضرتی پور، خیابان ثارالله به نام شهید احمد مرادمهر آراسته، کوچه محبی به نام شهید محمدرضا وثوق شریفی و کوچه اسکویی به نام شهید مرتضی ابراهیمی نامگذاری شد. در منطقه ۱۹ کوچه فاقد نام در نعمت آباد به نام شهید داداشعلی حسینی و کوچه ۳۱ در خانی آباد نو به نام شهید بهتاب جاهد ثمرین و در منطقه ۲۱ خیابان پارک به نام شهید قاسم فداکار، کوچه سیزدهم در تهرانسر به نام شهید حسن آقایی، کوچه سوم در بزرگراه شهید لشگری به نام شهید حسین جعفری و کوچه مجید به نام شهید محمد جواد بحیرایی تغییر یافت.