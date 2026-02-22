به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز برگزاری این مسابقه، پرسش روز با محوریت آیه ۱۷۳ سوره آل عمران مطرح شده است. شرکتکنندگان میبایست مفهوم این آیه را از میان گزینههای زیر انتخاب کنند:
1. خدا بهترین تکیهگاه و کفایتکننده است
2. شیطان میان مؤمنان جدایی میاندازد
3. لزوم رعایت انصاف و عدالت
4. کمک به فقرا و نیازمندان
علاقهمندان میتوانند پاسخ صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۲۶ ارسال کنند.
بر اساس اعلام دبیرخانه مسابقه، هر روز به قید قرعه به ۱۰ نفر از شرکتکنندگان کارت هدیه سه میلیون ریالی اهدا خواهد شد. همچنین برای بهرهمندی از جوایز نفیس استانی، ثبتنام در اپلیکیشن «زندگی با آیهها» الزامی است.
این مسابقه در قالب پویش فرهنگی ـ قرآنی «سفیران آیهها» و با شعار «نهضت ادامه دارد» در استان چهارمحال و بختیاری برگزار میشود.
بر اساس اعلام دبیرخانه مسابقه، قرعه روز دوم به نام ۱۰ نفر از شرکتکنندگان افتاد که اسامی آنان به شرح زیر است:
۱. افشین حیدری از شهر گوجان، شهرستان فارسان
۲. فوژان خیری از شهر بازفت، شهرستان کوهرنگ
۳. حکیمه باقری از روستای سورک، شهرستان فرخشهر
۴. فاطمه احمدی از روستای سرمور، شهرستان اردل
۵. محمدتقی کیانی از شهر شهرکرد، شهرستان شهرکرد
۶. محبوبه زحمتکش از شهر مالخلیفه، شهرستان فلارد
۷. فاطمه سادات عدنانی از شهر بروجن، شهرستان بروجن
۸. زینب جهانبازی از شهر گوجان، شهرستان فارسان
۹. سیداسماعیل موسوی از شهر وردنجان، شهرستان بن
۱۰. سیده صغری علوی از اشکفتک، شهرستان شهرکرد
بر اساس اعلام دبیرخانه مسابقه، قرعه روز سوم به نام ۱۰ نفر از شرکتکنندگان افتاد که اسامی آنان به شرح زیر است:
۱. نرجس اسماعیلی از روستای شیخ شبان، شهرستان بن
۲. شهرام ابراهیمی از دستگرد امامزاده، شهرستان بن
۳. هلنا برمایه از شهر باباحیدر، شهرستان فارسان
۴. صدیقه خورشیدی از شهر آلونی، شهرستان خانمیرزا
۵. سحر عسگری از شهر بن، شهرستان بن
۶. صغری خالدی از شهر لردگان، شهرستان لردگان
۷. امیرعباس صالحی از شهر لردگان، شهرستان لردگان
۸. صفری حیدری از روستای یرده، شهرستان بن
۹. نجمه شاهسون از روستای مارکده، شهرستان سامان
۱۰. سیدوفا حسینی از شهر شهرکرد
