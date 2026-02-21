به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز این مسابقه، پرسش مطرح شده به مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره اختصاص دارد. شرکتکنندگان میبایست از میان گزینههای زیر پاسخ صحیح را انتخاب و به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۲۶ ارسال کنند:
۱. از زیادی دشمن نهراسید
۲. تمام عزت نزد خداست
۳. ببخش تا بخشیده شوی
۴. روش فریب شیطان، ترساندن از فقر است
بر اساس اعلام دبیرخانه مسابقه، هر روز به قید قرعه به ۱۰ نفر از برندگان کارت هدیه سه میلیون ریالی اهدا خواهد شد.
همچنین علاقهمندان برای بهرهمندی از جوایز نفیس استانی لازم است در اپلیکیشن «زندگی با آیهها» ثبتنام کنند.
لینک ثبتنام: [zendegibaayeha.ir/app](https://zendegibaayeha.ir/app/)
