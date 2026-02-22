۱۳ فقره سرقت در بروجرد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت در سطح شهرستان بروجرد بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران این شهرستان طی ۲۴ ساعت گذشته با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی هویت پنج سارق را شناسایی و با هماهنگی قضائی آنها را در حین سرقت و یا در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد، گفت در تحقیقات انجام شده سارقان به ۱۳ فقره سرقت تجهیزات مخابراتی مشاعات ساختمانی اماکن خصوصی و محتویات خودرو اعتراف و همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.