۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۹

۱۳ فقره سرقت در بروجرد کشف شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی بروجرد از کشف ۱۳ فقره سرقت در این شهرستان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت در سطح شهرستان بروجرد بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران این شهرستان طی ۲۴ ساعت گذشته با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی هویت پنج سارق را شناسایی و با هماهنگی قضائی آنها را در حین سرقت و یا در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد، گفت در تحقیقات انجام شده سارقان به ۱۳ فقره سرقت تجهیزات مخابراتی مشاعات ساختمانی اماکن خصوصی و محتویات خودرو اعتراف و همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

