سارق طلاها داماد خانواده بود؛ متهم دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اصغر خدایی، معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ بیان داشت: در اواسط دی ماه امسال، در پی ارجاع یک فقره پرونده سرقت منزل از کلانتری ۱۷۲ عبدالعظیم به پلیس آگاهی تهران بزرگ و به شکایت فردی به هویت معلوم، رسیدگی تخصصی به موضوع در دستور کار کارآگاهان مبارزه با سرقت‌های خاص قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: مالباخته در تحقیقات اولیه اعلام کرد به مدت سه روز به شهرستان مسافرت کرده و پس از بازگشت، متوجه تخریب گاوصندوق و سرقت طلاجات داخل آن به ارزش تقریبی ۵۰میلیارد ریال شده است.

سرهنگ خدایی تصریح کرد: با حضور تیم بررسی صحنه جرم در محل مشخص شد هیچ‌گونه آثار ورود جبری به منزل وجود نداشته و صرفاً گاوصندوق با استفاده از دستگاه سنگ‌فرز تخریب شده که این موضوع فرضیه آشنایی سارق یا سارقان با محل را تقویت کرد.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: در روند تحقیقات و با انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی، یکی از بستگان مالباخته به هویت فریدون که داماد وی بوده، به‌عنوان مظنون اصلی شناسایی شد. نامبرده با وجود احضار، از حضور در پلیس آگاهی امتناع کرده و نهایتاً با هماهنگی مرجع قضایی در مخفیگاهش در جنوب تهران دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، مقادیری از طلاجات مسروقه کشف و متهم در تحقیقات صراحتاً به سرقت از منزل مالباخته با همکاری فردی به هویت احمد اعتراف کرد و اظهار داشت با ساخت کلید یدک و اطلاع از زمان مسافرت مالباخته، بدون تخریب وارد منزل شده و با بریدن لولای گاوصندوق اقدام به سرقت طلاجات و مسکوکات کرده‌اند.

این مقام انتظامی گفت: در ادامه، همدست متواری متهم نیز طی یک عملیات پلیسی در یکی از محلات جنوب شهر شناسایی و دستگیر و به مشارکت در سرقت اعتراف کرد. همچنین مالخر پرونده نیز که صاحب یک واحد طلافروشی در کهریزک بود، دستگیر و در تحقیقات به خرید حدود ۱۵۰گرم طلاجات مسروقه از سارقان اقرار کرد.

سرهنگ خدایی در پایان با بیان اینکه کلیه طلاجات مسروقه کشف و به مالباخته مسترد شده است، افزود: متهمان پرونده با صدور قرار قانونی از سوی مقام قضایی برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان معاونت مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی هستند.