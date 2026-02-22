قطعی آب شرب شهر ایلام ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، متأسفانه اختلال فنی در ایستگاه‌های پمپاژ سد ایلام که از ساعت ۳ بامداد امروز آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد و پمپاژ آب به شهر ایلام با وقفه مواجه است.

همکاران فنی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام به صورت مستمر در حال تلاش برای رفع کامل مشکل و راه‌اندازی مجدد تأسیسات هستند. با توجه به پیچیدگی عملیات تعمیر، پیش‌بینی می‌شود رفع کامل مشکل و برقراری مجدد جریان آب، چندین ساعت دیگر به طول بینجامد.

بر این اساس، ساکنان مناطق جانبازان، رزمندگان، شهید ربابه کمالی، میدان شهدا، انقلاب، خیام، رسالت، هانیوان، چهارراه پیام نور، بلوار دانشجو، امام علی (ع)، تعمیرکار، بخشی از مدرس، نماز، شهرداری، حضرت ابوالفضل (ع)، فرهنگیان، فارابی، مبارزان و پیروزی، تا زمان رفع کامل مشکل، با قطعی آب مواجه خواهند بود.

از صبر و شکیبایی شما شهروندان گرامی در این شرایط کمال تشکر را داریم. اطلاعیه‌های بعدی در خصوص زمان دقیق وصل مجدد آب به اطلاع شما خواهد رسید.