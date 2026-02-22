به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در این خصوص افزود: دانشآموزان میتوانند و این اختیار را دارند تا زمان قطعی نشدن ثبتنامهای اصلی در مدارس، از پیش ثبتنام صورت گرفته، انصراف بدهند.
به گفته وی، هیچ شهریهای خارج از شهریه تعیین شده در چارچوبی که در پیش ثبت نامها مشخص شده، نباید اخذ شود که رقم آن متناسب با بخشی از شهریه موجود است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش شرط دیگر را اینگونه عنوان کرد که اگر دانشآموزی به هر دلیلی از ثبت نام انصراف داد، مدرسه حق ندارد بخشی از شهریه را عودت نکند، لذا همه شهریهای که اخذ شده باید عودت داده شود.
محمودزاده در پایان تاکید کرد: حدود ۳۷ مدرسه عودت شهریه و ۲۷ مدرسه بدلیل عدم رعایت شهریه مصوب، جریمه شدهاند.
