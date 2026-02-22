  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲

اعلام نرخ زولبیا و بامیه در چناران

چناران- رئیس اداره صمت چناران گفت: با عنایت به مصوبه کمیسیون نظارت چناران نرخ مصوب انواع شیرینی از جمله زولبیا و بامیه اعلام شد.

محمدرضا مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نرخ زولبیا و بامیه درجه یک کیلویی ۳۰۰ هزار تومان، درجه دو ۲۳۰ هزار تومان، بامیه تک درجه یک ۳۲۰ هزار تومان و درجه دو ۲۷۰ هزار تومان مصوب و به اصناف مرتبط ابلاغ شد.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت چناران بیان کرد: فروشندگان موظفند نرخهای قانونی را در محل واحد صنفی و در معرض دید عموم نصب نمایند.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از عدم نصب نرخنامه، گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و ... مراتب را از طریق تلفن ۱۲۴ اطلاع داده تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها