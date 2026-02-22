اعلام نرخ زولبیا و بامیه در چناران

محمدرضا مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نرخ زولبیا و بامیه درجه یک کیلویی ۳۰۰ هزار تومان، درجه دو ۲۳۰ هزار تومان، بامیه تک درجه یک ۳۲۰ هزار تومان و درجه دو ۲۷۰ هزار تومان مصوب و به اصناف مرتبط ابلاغ شد.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت چناران بیان کرد: فروشندگان موظفند نرخهای قانونی را در محل واحد صنفی و در معرض دید عموم نصب نمایند.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از عدم نصب نرخنامه، گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و ... مراتب را از طریق تلفن ۱۲۴ اطلاع داده تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.