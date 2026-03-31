شناسایی ۷۹۶ واحد متخلف در مشهد از ابتدای سال جاری تاکنون 

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشعلی بیاتی قله زو اظهار کرد: در راستای برنامهریزی از سوی کمیته نظارت و بازرسی وتنظیم بازار ستاد خدمات سفر استان ویژه نوروز ۱۴۰۵ تیمهای مشترک ویژه بازرسی در مجموع از ۵۶۶۸ واحدهای صنفی وغیرصنفی بازدید کردند.
معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: با توجه به مسئولیت اداره کل صمت در کمیته نظارت و بازرسی و تنظیم بازار ستاد خدمات سفر استان با برنامه ریزی که انجام شد تیمهای ویژه نظارت بر واحدهای اقامتی با حضور نمایندگان این اداره کل به صورت مشترک با نمایندگان ۱۴ دستگاه نظارتی و از ابتدای طرح نظارتی ۲۶ اسفند تا نهم فروردین تعداد ۵۶۶۸ واحد صنفی توسط بازرسان مورد بازرسی قرار گرفت.
وی گفت: پس از انجام این بازرسیها برای ۷۹۶ واحد متخلف به علت گرانفروشی، کمفروشی،عدم صدور صورتحساب و نصب نرخنامه و...گزارش بازرسی به ارزش بیش از ۸۱ میلیارد ریال تشکیل شده و جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند.
بیاتی قله زو افزود: طی این مدت در مجموع بالغ بر ۶ میلیارد ریال وجوه استرداد شده به شاکیان که در اکثر موارد زائران بودهاند به آنان برگشت شده است.
معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: رصد و پایش مستمر بازار، کنترل قیمتها، نظارت بر توزیع کالا و نحوه عرضه خدمات به جهت امید آفرینی و اعتمادبخشی و رفع دغدغههای مردم در تأمین مایحتاج روزمره زندگی از مهمترین برنامههای اداره کل صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی است و زائران و هم استانیها در صورت مشاهده هرگونه تخلف میتوانند مراتب را به شماره ۱۲۴ سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات این اداره کل اعلام کنند.
