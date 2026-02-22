به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی اظهار کرد: بهمنظور رفاه زائران حضرت رضا (ع)، برخی واحدها در منطقه ثامن نیز با تأیید و اخذ مجوزهای لازم امکان ارائه خدمات را دارند.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی خاطرنشان کرد: همچنین صنوف کافیشاپ، بستنیفروشی و سفرهخانه داران پس از زمان افطار مجاز به فعالیت هستند.
وی به نرخهای مصوب اقلام اشاره کرد و تصریح کرد: قیمتهای مصوب زولبیا و بامیه در سه سطح ۴۵۰، ۳۴۰ و ۲۳۰ هزار تومان اعلام شده است. هرگونه فروش بالاتر از این قیمتها، حتی با عنوانهایی مانند «ویژه» یا «با کره»، تخلف محسوب میشود و با متخلفان برخورد تعزیراتی خواهد شد.
صیادی افزود: قیمت مصوب شله با گوشت گوساله ۲۸۰ و ۳۲۰ هزار تومان، حلیم با گوشت گوسفندی ۳۰۰ هزار تومان و با گوشت گوساله ۲۷۰ هزار تومان است و فروش با قیمتهای بالاتر از این نرخها تخلف است.
