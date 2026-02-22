سرای محله «شهید امیرعبداللهیان» در نسیم شهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرای محله «شهید حسین امیرعبداللهیان» ظهر یکشنبه در محله خیرآبادِ نسیمشهر با زیربنای ۶۴۰ مترمربع و با اعتباری بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید؛ مرکزی که قرار است بخشی از کمبود زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی این منطقه را جبران کند.
فرماندار بهارستان در مراسم افتتاح این مجموعه در جمع خبرنگاران گفت: این شهرستان از جمله مناطق کمبرخوردار استان تهران به شمار میرود و برخی محلههای آن از سرانههای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی کافی برخوردار نیستند.
به گفته او، توسعه چنین فضاهایی میتواند نقش مهمی در افزایش رفاه اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، بهویژه در مناطق محروم، داشته باشد.
عبدالحمید شرفی با اشاره به ضرورت کاهش آسیبهای فرهنگی و اجتماعی افزود: ایجاد مراکز محلهمحور میتواند زمینهساز مشارکت اجتماعی بیشتر و تقویت هویت فرهنگی در منطقه باشد و در مسیر ارتقای فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و فعالیتهای قرآنی تأثیرگذار عمل کند.
مسئولان محلی امیدوارند، راهاندازی این مرکز، علاوه بر ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی، به ایجاد فرصتهای اجتماعی تازه برای نوجوانان و خانوادههای ساکن مناطق کمتر برخوردار منجر شود.
