آغاز فرآیند تدوین برنامه اسکان اضطراری شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، صمیم مرادی روزبهانی معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به برگزاری نشست راهبری و نظارت پروژه اسکان اضطراری در شهر تهران با حضور نمایندگانی از مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران و جمعیت هلال احمر استان تهران از انجام مطالعات تهیه برنامه اسکان اضطراری شهر تهران خبر داد.
مرادی روزبهانی، با اشاره به اهمیت موضوع اسکان اضطراری شهروندان آسیب دیده در حوادث احتمالی، اظهار کرد: با همکاری جمعیت هلالاحمر استان تهران بهعنوان مسئول موضوع اسکان اضطراری بر اساس قانون مدیریت بحران، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران، انجام مطالعات تهیه برنامه اسکان اضطراری شهر تهران در دستور کار شهرداری قرار گرفت.
وی افزود: بر همین اساس، خروجی این مطالعات در جلسات مشترک با حضور نمایندگان مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران بهعنوان کارفرمای مطالعات و جمعیت هلالاحمر استان تهران بهعنوان مسئول کارگروه امداد و نجات ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران بررسی و برای همافزایی و ارتقای بیشتر مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت و بر اساس برنامه ریزی انجام شده، این طرح طی چند ماه آینده نهایی خواهد شد.
