رویداد «عاملیت زنان» در منطقه ۶ برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحانی، شهردار منطقه ۶ تهران از برگزاری نخستین رویداد «عاملیت زنان در شکل‌سازی اجتماعی» با رویکرد محله‌محوری در این منطقه خبر داد.

روحانی با اشاره به اهمیت تقویت نقش‌آفرینی بانوان در مدیریت اجتماعی محلات اظهار داشت: این رویداد با هدف شبکه‌سازی میان زنان فعال محلات، ارتقای مهارت‌های حل مسئله و جلب مشارکت مؤثر آنان در فرآیند تصمیم‌سازی شهری برگزار شد.

وی افزود: در این برنامه، آموزش مدل‌های مختلف حل مسئله در قالب الگوی «درخت مسئله» به‌صورت کاربردی ارائه شد و شرکت‌کنندگان با شیوه‌های تحلیل ریشه‌ای مسائل محلی، اولویت‌بندی راهکارها و بررسی قابلیت اجرا آشنا شدند.

شهردار منطقه ۶ ادامه داد: همچنین نشست‌های مشورتی با حضور مدیران شهری و بانوان محلات برگزار و کارگروه‌های تخصصی برای پیگیری موضوعات اولویت‌دار تشکیل شد تا مسیر تعامل مستمر و هدفمند میان مدیریت شهری و زنان کنشگر محلات تقویت شود.

وی تأکید کرد: خروجی این نشست‌ها و کارگروه‌ها در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی منطقه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و مدیریت شهری از ایده‌ها و طرح‌های اجرایی بانوان حمایت می‌کند.